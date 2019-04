Piráti sestupují, majitelé klubu mlčí. Zláká trenéra Růžičku Kladno?

Rozhodlo se dvě kola před koncem baráže, Piráti v neděli budou svědkem postupové párty Kladna, s extraligou se rozloučí v úterý doma s dalším neúspěšným barážistou Motorem.

Pádem vyvrcholily dvouleté finanční trable kdysi movitého klubu. „Zklamání je obrovské. Letošní sezona i konec té minulé byly turbulentní, nebylo všechno v pořádku. A dopad je takový, jaký je,“ pronesl zdrceně chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný.

Chomutov obchází nejistota. Díky dotacím z města by na 1. hokejovou ligu finančně dosáhl, ale záleží, jaké úmysly mají vlastníci klubu. Jaroslav Veverka starší ani jeho syn však v pátek nezvedli telefon.

„Co dál? Tohle je otázka na majitele a výkonného ředitele Chomutova. Samozřejmě je potřeba za tím vším udělat tlustou čáru, postavit nový tým od managementu až po sportovní mužstvo a v co nejkratší době vrátit extraligu do Chomutova, což je při přímém postupu daleko snazší než bojovat ve složité baráži,“ tvrdí asistent Šťastný.

Hráči nic netuší. „Nevím, co bude. Ale ani to není otázka na mě,“ podotkl útočník Petr Koblasa.

Kde se podle něj nakonec sestupová sezona zlomila? „Těžko říct. Od začátku byla taková nic moc. Měli jsme hrozně špatný vstup do extraligy, prohráli jsme prvních osm zápasů. Vlastně nebyl žádný zvrat,“ mrzí Koblasu. „Baráž se mi špatně hodnotí, nezvládli jsme ji. Nevím, co bych k tomu řekl. Chtěli jsme se udržet, nepovedlo se, můžu to hodnotit jen negativně.“

Mužstvo se nejspíš rozprchne, třeba Růžička mladší by mohl zamířit do Sparty, o jeho otci - trenérovi Pirátů s desetiletou smlouvu - se mluvilo v souvislosti s Kometou, pak s Litvínovem (který údajně láká reprezentačního asistenta Karla Mlejnka), teď se zase jeho příjmení skloňuje s Kladnem.

Páteční smutnou výhru gólově zařídili Koblasa, Dlouhý a Chrpa. „Pardubicím o nic nešlo, což bylo vidět na sestavě, v jaké hráli. My jsme byli celý zápas lepší,“ řekl Koblasa, ale netěšilo ho to.

Ani Šťastného šťastným výhra neudělala. „Do utkání jsme vstoupili velice dobře, hráli jsme jednoduchý organizovaný hokej a od začátku do konce kvalitně. Pardubice zareagovaly na vývoj tabulky, nehrály v plné sestavě, daly šanci dalším hráčům, což je v pořádku. Za výhru jsme rádi, i když víme, že nic neřeší,“ neslavil ji Šťastný.

Piráti Chomutov strávili v extralize čtyři sezony v kuse. Když spadli v roce 2014, hned v další sezoně se mezi elitu dokázali vrátit.