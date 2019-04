Ať si to vyzkouším. Chomutovské hokejisty místo Růžičky vedl Šťastný

Jeho roli šéfa lavičky převzal asistent Jan Šťastný a Piráty dovedl k vítězství 2:1 v prodloužení.

„Baráž je rozhodnutá, já jsem mladý trenér, který čeká na šanci. Dostal jsem možnost vést mužstvo z pozice hlavního trenéra a vyzkoušet si to, za to jsem rád,“ vysvětlil Šťastný Růžičkovo rozhodnutí. „Bavili jsme se v šatně, on je manažer a hlavní trenér. Ráno na mítinku to oznámil.“

Že by šlo o předzvěst budoucích, prvoligových časů? Růžičkovi sice běží desetiletý kontrakt, jenže sílí spekulace o jeho budoucím působišti. Po Brnu, Litvínovu a Kladnu se nyní skloňuje Slovan Bratislava a možná se vyrojí i další zájemci. „Moje budoucnost? Teď o tom nechci mluvit,“ mlčel Růžička v pátek, když se pád Pirátů zpečetil. Chomutov cepuje od roku 2015.

Kladenský stadion v neděli vyprodalo 5 200 fanoušků a ani pirátský obrat jim náladu nezkazil, obletovali boha Jágra. V 59. minutě srovnal při hře bez brankáře Šťovíček, rozhodl Koblasa po 62 vteřinách prodloužení. „Přišel plný dům, což nás moc těší. Škoda že jsme neudrželi vítězství. Brali jsme to jako přivítání extraligy,“ uvedl nezmar Jaromír Jágr.

Šťastný tvrdil: „Bylo hrozně těžké se motivovat. Věděli jsme, že domácí to pojmou jako oslavu. Chci hráčům poděkovat, že to zvládli se ctí, že to nezabalili. A gratuluju i Kladnu k zaslouženému postupu.“

I pád Pirátů byl zasloužený. „Sestup si nikdo nepřál, ale ze sezony to tak nějak vyplývalo. Dostali jsme se do toho sami,“ věděl Růžička. „Hráli jsme pořád dole v tabulce a do baráže jsme nastoupili po salmonelóze. Kdyby to byli tři čtyři hráči, ale bylo jich 22. A tím, že se hraje obden, tak nám chyběly síly.“

Vítr braly i potíže s dlužnými výplatami.

„Mám na to svůj názor.

Je to ale vnitřní otázka klubu a nechci se pouštět do rozborů,“ řekl Růžička.

Piráti se s extraligou loučí dnes doma v 17.30 proti Motoru.