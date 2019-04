Plán chomutovských Pirátů: důstojný konec a tlustá čára

„Nevím, co by se muselo stát, aby si to Kladno neuhrálo,“ vidí to černě asistent Jan Šťastný. V baráži o extraligu je ve hře už jen devět bodů, chomutovští Piráti jich ztrácejí na druhé Rytíře osm. „Kdybychom Pardubice porazili, ještě by to bylo víceméně hratelné. Takhle už to bude hrozně těžké,“ uvědomuje si útočník Petr Koblasa.



Piráti v úterní bláznivé přestřelce doma podlehli Pardubicím 5:7. „Moc gólů jsme v posledních zápasech nestříleli, teď jich dáme pět a stejně prohrajeme,“ štvalo Koblasu.

I dalšího útočníka Ivana Humla: „Vedli jsme 3:1, hráli jsme dobře, vytvářeli si šance, dvě třetiny jsme byli lepší. Jenže rozhodly naše chyby. Pardubice z ničeho odjely a daly góly, těžko se to vysvětluje.“

Dynamo se tím zachránilo a na jeho ledě Chomutov nastoupí v pátek. V neděli cestuje do Kladna, v úterý to bude doma proti českobudějovickému Motoru podle všeho pirátská tryzna za extraligu.

„Motivace je pořád. Jsme profíci, máme smlouvy a taky ještě pár fanoušků, které hokej baví. A je tady parádní mládež. I za tyhle kluky se sluší sezonu dohrát důstojně, pak udělat tlustou čáru a říct si, jak postupovat dál,“ tvrdí Šťastný. „Jsem přesvědčený, že tohle zázemí, mládež a lidi, co v Chomutově hokej dělají, si extraligu zaslouží.“

Jenže na zásluhy se nehraje, Piráty skolily problémy s výplatami i salmonelóza po tataráku, který mužstvo posvačilo týden před baráží.

„Byli jsme od začátku odhodlaní, že to uhrajeme. Nechci se vracet k salmonelóze, ale ten deficit tam byl. Mít týden přípravy, asi bychom vypadali trošičku jinak,“ míní Šťastný. „Bohužel se to stalo, sportovně jsme to nezvládli. Mrzí nás to, udělali jsme maximum, zkrátka to nestačilo.“