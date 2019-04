Zdrcení Piráti. Podepsali jsme si ortel. Padáme, vědí v Chomutově

Jágrovo Kladno přehrálo 4:2 České Budějovice a před Chomutovem má osmibodový polštář, ve hře je jen bodů devět. „Je možné, aby Kladno, které prohrálo jedno ze sedmi utkání, třikrát klopýtlo?“ položil si řečnickou otázku útočník Ivan Huml. „Naše šance jsou mizivé, dnes jsme je snížili téměř na nulu.“

Pirátům nepomohl vedoucí gól už ve 27. vteřině. Nepomohly jim ani přesilovkové trefy na 3:1 v rozmezí 20 sekund ve dvojnásobné převaze a v doznívající o jednoho muže. Nepomohl jim ani Chloubův zásah na 4:3 jen šest vteřin po vyrovnání Dynama. Hosté otočili po kiksech Chomutova, pátý gól dal Ihnačák 16 sekund před druhou sirénou. A 2 671 věrných už tušilo, že to je konec.

„Dát pět gólů a nevyhrát je ostuda,“ nechápal Huml. „Pardubice měly osm stoprocentních šancí, to se nemůže stát. Bylo mi líto brankáře Peterse, oni na něj jezdí sami nebo střílí z mezikruží. To je špatně.“

Šťastný byl ze zápasu nešťastný: „Měli jsme ho výborně rozehraný, vedli jsme o dva góly, ale jak je celoročním zvykem, utkání jsme ztratili. Dělali jsme hrozné hrubky v obraně, hrajeme hrozně složitý hokej. A jsme za to potrestaní. Klobouk dolů před Pardubicemi, jak baráž po té složité sezoně v extralize zvládly.“

Ani sezona Pirátů nebyla zrovna dvakrát růžová. Průšvihy s dlužnými výplatami i se salmonelózou před baráži měly zhoubný vliv. „Sezona byla od začátku až do konce kostrbatá. Nechci se na něco vymlouvat, ale když se nám to podařilo nakopnout, přišla zase facka. Když jsme se chystali na baráž, přišla kauza tatarák. Těch věcí za sezonu bylo tolik, že to bylo až neuvěřitelné. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Je to strašné zklamání,“ mluvil Šťastný smutným hlasem. „Udělali jsme maximum, nestačilo to.“

Kde nastal v baráži zlom? „Rozhodl ne domácí zápas s Kladnem, ale ten v Kladně, kde jsme vedli 3:0 a utkání jsme ztratili. Zvládnout ho, doma bychom pak nebyli pod tak obrovským tlakem. Hrozně jsme chtěli, ale byl proti nám faktor Jágr. Je neuvěřitelný: je mu 47 let a je klíčový hráč. To je na knížku. Legenda se vrátí na Kladno a v pozici majitele, rozdílového hráče a řekl bych i trenéra mu tým šlape,“ uklonil se Šťastný.

Zatímco budoucnost Jágra a spol. bude nejspíš extraligová, Piráti jsou v nejistotě. Má asistent odezvu od majitelů, tedy rodiny Veverkových? „Bez komentáře,“ mlčel. „Teď bude na lidech, které hokej v Chomutově zajímá, aby pracovali na 150 procent. A pokusili se tu pokračovat na nejvyšší úrovni kvůli fanouškům, lidem kolem, perfektní mládeži a zázemí.“ Třeba blížící se pád pomůže k očistě klubu. „Když spadnete úplně na zadek, můžete se odrazit jen nahoru. Doufám, že tohle pravidlo bude platit i v Chomutově.“