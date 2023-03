Zlínští a třebíčští hokejisté doplnili semifinále první ligy

Hokejisté Zlína a Třebíče postoupili do semifinále play off první ligy. Zlín doma zdolal ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání Porubu 2:1, vyhrál sérii 3:1 na zápasy a při snaze o návrat do extraligy ho čeká v dalším souboji právě vítěz základní části Třebíč. Horácká Slavia dokonala posun mezi nejlepší čtyři celky díky vítězství v Přerově 3:2 po samostatných nájezdech.