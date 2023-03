Věřím, že to Jihlavě vrátíme, přeje si kapitán vsetínských hokejistů Jonák

První ze tří postupových mečbolů budou mít v neděli v Pelhřimově, kde má Dukla Jihlava azyl, a Jonák na tom má zásadní podíl. Jeho branka na 2:1 ve druhém zápase byla ve čtvrtečním večeru na Lapači poslední, a tudíž vítězná.

„Klasický gól v play off. Puk se mi odrazil od kalhot a pak jsem ho jen tlačil očima,“ líčil Jonák šťastný, ale o to důležitější zásah. „Série se vyvíjí, jak jsme chtěli. Vedeme 2:0 po domácích zápasech. Co více si přát.“

Vsetín má s Jihlavou nevyřízené účty. Před dvěma roky s ní prohrál semifinále 0:4, loni ve finále 2:4.

„Zažil jsem loňské vyřazení. Zklamání bylo veliké. Máme jim co vracet a věřím, že jim to vrátíme,“ pronesl vsetínský vůdce, který loňskou a letošní sérii nechce srovnávat. „Týmy se dost obměnily. Loni jsme do série šli trochu unavení, teď mi přijde, že máme více sil my.“

A také ruského démona v bráně Maxe Žukova, který v předchozích dvou vzájemných sériích deptal vsetínské střelce, načež přestoupil na Lapač.

„Max předvádí výborné výkony. A kdyby mu to nešlo, máme Tomáše Vošvrdu, který je také výborný gólman. Máme nejlepší brankářskou dvojici v lize,“ tvrdí Jonák.

Vsetínští pojedou do Pelhřimova s cílem ukončit čtvrtfinále hned v neděli. „Poslední krok je ale nejtěžší. Jihlava nemá co ztratit. Bude to extrémně těžký zápas, ale věřím, že to nebudeme protahovat.“

Ušetřené síly se budou hodit v případných dalších sériích. Vsetínské ambice jsou ty nejvyšší. I proto Jonák těsně před play off prodloužil na Valašsku smlouvu o další dvě sezony.

„Není mi dvacet. Abych šel do extraligy do čtvrté lajny, kde bych hrál pár minut, to se mi nechtělo. Zvykl jsem si, mám to tady rád. Vsetín mi přirostl k srdci. Nějakou pozici jsem si vybudoval. Klub měl zájem, já také. Vím, že když to nevyjde letos, bude se tady skládat tým, aby se to povedlo za rok,“ shrnul Jonák.