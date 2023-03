Jekel o přerovských fanoušcích: Pořád na mě hulákali, zamával jsem jim na dovolenou

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč dál prožívají svoji snovou sezonu. Poté, co poprvé v historii ovládli základní část první ligy, si v pondělí večer vybojovali v Přerově postup do semifinále. A v něm si to rozdají se Zlínem.

Jedním z největších hrdinů právě skončené čtvrtfinálové série byl bezpochyby brankář Pavel Jekel.

„Když jsme v posledním zápase srovnali na 2:2, věděl jsem, že už to skončíme. Síla v tomhle mančaftu je obrovská,“ radoval se z výhry 3:2 po nájezdech a z celkového úspěchu 3:1 na zápasy sedmadvacetiletý odchovanec brněnského hokeje.

Oba góly jste inkasoval ve chvíli, kdy jeden z vašich spoluhráčů seděl na trestné lavici. Přerovští hokejisté vám výborně zacláněli, souhlasíte?

Máte pravdu. První střelu jsem vůbec neviděl, jen jsem si klekl a doufal, že mě puk trefí. Napoprvé šel do brány a napodruhé do ramene. Jenže se odrazil přímo před domácího hráče, který ho pak poslal do brány. Nedal mi čas zasáhnout.

David Michálek nicméně srovnal na 2:2 a drama pokračovalo. Nervy k prasknutí museli mít všichni zejména v prodloužení, kdy se jelo trestné střílení nejprve na přerovského gólmana a pak i na vás...

Musím přiznat, že ve chvíli, kdy jsme neproměnili to naše, jsem si pomyslel: Jen abychom za to nebyli potrestaní. A najednou se pískal nájezd i proti nám. Naštěstí jsem tušil, co asi David Březina udělá.

A evidentně jste to věděl i potom v rozhodující nájezdové loterii. Výhru jste si viditelně užíval. I směrem k divákům...

Přerovští fanoušci na mě oba dva dny pořád něco hulákali, takže vítězství a postup pro mě byly zadostiučiněním. Zamával jsem jim za to na dovolenou. (směje se)

V obou zápasech v Přerově chyběl týmu kvůli nemoci zkušený Martin Dočekal. Dostali jste od něj nějaké pokyny?

Ani ne. Samozřejmě jsme ale měli obavu, jestli ho někdo dokáže nahradit, protože Dodo je prostě rozdílový hráč. Naštěstí se to povedlo.

V semifinále narazíte na Zlín. Myslím, že vzhledem k atraktivitě soupeře a tomu, že oba úvodní domácí zápasy hrajete o víkendu, by mělo být v hledišti třebíčského stadionu narváno...

To by bylo nádherný! Uvidíme, třeba bude i vyprodáno. Každopádně se všichni moc těšíme. Půjdeme si semifinále co nejvíc užít.