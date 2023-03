Zlínský útočník Kratochvíl po výhře v Porubě: Série má grády, 1:1 bereme

„S ohledem na první zápas, který jsme neodehráli dobře, musíme být za nerozhodný stav rádi. Splnili jsme cíl a odvezli z Ostravy jeden bod, pro který jsme jeli,“ říká Kratochvíl, který k rozdílové brance přidal za 33 vteřin i druhou, obě při netradiční výhodě čtyř proti třem po finální nahrávce Kindla.

„Ještě jsem nezažil, že bychom využili dvě přesilovky hned po sobě. Bylo to skvěle sehrané od všech kluků a vždycky jsem byl na konci.“

Úvodní duel jste prohráli 0:3, ve druhém jste zvítězili 5:2. Co bylo jinak?

První zápas jsme nezvládli v hlavách, emočně. Poruba udělala přesně, co potřebovala. Vyprovokovali nás a pak už jsme moc neřešili hokej, ale všechno ostatní. Ve druhém duelu jsme se nenechali rozhodit nehokejovými věcmi, fanoušky.

O den později ruply nervy soupeři, že?

Přesně. Roli hraje také nedisciplinovanost obou týmů. Nejdříve jsme byli hodně vylučovaní my a oni rozhodli v přesilovkách. Pak se to otočilo a my jsme si přesilovkami pomohli.

Jak jste vnímal moment, kdy porubští diváci metali na vaši střídačku odpadky?

Souhlasím s Danem Gazdou, co řekl po zápase. Fanoušci můžou fandit, řvát, ale tohle se nesmí dít. Nikdy nevíte, co kdo hodí. Trefíte někoho do hlavy, do oka, může z toho být průšvih.

Ten v závěrečném zápase základní části proti Porubě potkal málem vás, že?

Dostal jsem hokejkou přímo do oka. Dva dny jsem na něj skoro neviděl. Zaplať pánbůh to dopadlo dobře. Měl jsem obrovské štěstí. Chyběl centimetr a měl bych velký problém.

Zpátky k sérii. Oba góly jste dal v přesilovce čtyř proti třem. Jsou výhodnější?

Stoprocentně. Na ledě je více místa. Ale jsou specifické. Extra se jim v tréninku nevěnujete. Je to o improvizaci. První gól jsme s Denisem (Kindl) sehráli po signálu, který zkoušíme druhým rokem. Druhý vyplynul ze situace. Dva Porubští propadli u mantinelu, kluci mi to krásně naservírovali a já byl sám před bránou.

Je čtvrtfinále pořád padesát na padesát, nebo jsme ve výhodě se dvěma domácími zápasy?

Pevně věřím, že nás požene plný barák. Strašně důležitý bude první zápas, který překlopí sérii na jednu nebo druhou stranu. Teď si myslím, že jsou misky vah trošku na naší straně.

Série je hodně vyhecovaná. Je to dané i tím, že za Porubu hraje pět zlínských odchovanců?

Osobně mi to nepřijde, protože tyhle kluky jsem tady nezažil. Ale když hrajete proti svému bývalému klubu, je tam něco navíc, než když hrajete proti jinému soupeři. Série má grády.

Sledujete i další?

Podívám se večer na výsledky, ale jaký je stav, neřeším. Až když postoupíme, podíváme se dál.

A co extraligové předkolo Komety?

Tu sleduji trochu více. Mám tam plno kamarádů, s kluky si občas napíšeme o hokeji.

Z vašeho příchodu vytěžil Zlín hodně. Jak jste bral výměnu o soutěž níže vy?

V první moment mě to trochu naštvalo. Ale teď jsem maximálně spokojený. Chtěl jsem to vzít jako příležitost se ukázat, nadechnout se čerstvého vzduchu. Kluci mě tady výborně přijali v kabině. Všem nám to prospělo.

Co vám ve Zlíně tak sedlo?

Byl tady Denis Kindl, se kterým jsem loni nastupoval. Nešel jsem do úplně neznámého prostředí. Znal jsem Zdeňu Sedláka a pár dalších kluků. Hned první zápas po mém příchodu se nám povedl a nastartovali jsme vítěznou vlnu, což byla alfa a omega toho, že se to povedlo.

Přemýšlíte, co po sezoně? Chtěl byste zůstat, nebo je na prvním místě extraliga?

Napadlo mě to, ale teď je play off a vůbec neřeším, co bude za měsíc, za dva. A ani to není jenom v mých rukou.