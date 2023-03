Kindl táhne Zlín: Více než gól mě potěší nahrávka před prázdnou

Centr elitní lajny Beranů bude mít šanci ve středu a ve čtvrtek, kdy semifinále proti Třebíči pokračuje dvěma zápasy na Zimním stadionu Luďka Čajky (oba od 17.30 hodin).

Nemrzí vás, že je stav série 1:1, když jste první duel vyhráli?

Před zápasy v Třebíči bychom to brali. Ale se druhým utkáním jsme nebyli spokojení. Nechtěl bych říkat, co budeme měnit ve hře, ale víme, v čem jsme měli největší problém.

Třebíč nenapadá tak vysoko jako Poruba. Je to velká změna?

Takhle hrají spoustu let. Věděli jsme to. Musíme být trpěliví, nezbláznit se. Mít správné emoce. Ve druhém zápase jsme je trochu nezvládli. Je to i hodně o prvním gólu.

Za dva zápasy jste měli patnáct vyloučených. Co s tím?

To byly ty špatné emoce. Musíme se jich vyvarovat. Přesilovky a oslabení rozhodují, a když ne, berou hodně sil. Často jsme faulovali v útočném pásmu. To se v play off nesmí stávat, strašná zbytečnost.

Je teď výhoda v sérii na vaší straně?

Určitě. Doma na větším kluzišti se lépe pohybujeme. Bude se nám hrát lépe než v Třebíči.

Na Porubu dorazilo dohromady přes devět tisíc fanoušků. Spoléháte na ně?

Doufáme, že jich přijde aspoň tolik. Ve čtvrtém zápase nás dotlačili k obratu z 0:1. Není nic lepšího, než hrát play off před svými fanoušky.

Oproti loňské baráži, v níž jste hrál v dresu Šumperku, je to pro vás příjemná změna, že?

Předchozí sezona byla odlišná. Šlo o všechno. Byl jsem smutný, když Šumperk letos sestoupil. Ve Zlíně je také tlak, ale jiný. I když sezona nevypadala dobře, máme vysoké ambice. Chtěli bychom do baráže.

Začíná se mluvit o valašském finále první ligy se Vsetínem.

Také jsem to zaslechl, ale to je ještě daleko. My musíme vyhrát třikrát, Vsetín dvakrát.

Povýšil jste do centra elitní lajny. Co to pro vás znamená?

Nic zásadního. Jsem zkušený, play off mám rád, posouvá mě. Snažím se ve vypjatých momentech předvést to nejlepší.

Denis Kindl (ve žlutém) ze Zlína v zápase s Porubou.

Body vám začaly naskakovat po lednovém trejdu Petra Kratochvíla z Brna. Sázeli jste na loňskou báječnou souhru ze Šumperka?

Kráťa je šikovný, je ve svém věku už zkušený. Ví, kam se má postavit. Myslím, že mě bere, když mu řeknu, co má udělat. Můžu se na něj spolehnout. Pro mě je to pak jednodušší. Ale není to jenom o Kráťovi, šikovný je i Sedlo (Sedlák), Mráza (Mrázek). Hrál jsem skoro se všemi. Trenéři točili sestavou. Nemám s tím problém.

V půlce sezony se kádr hodně měnil. Nebál jste se, že dojde i na vás?

Tohle neovlivníte. Ale tušil jsem, že tady dohraji. Nějaké kvality mám. Souhlasím, že to nebylo ode mě ideální. Dvakrát jsem byl zraněný, to do sezony nepomůže, navíc se mužstvu nedařilo. Zlomila to změna trenérů, realizační tým pak doplnil pan Sedlák (asistent), který přinesl další energii. Pomohlo to nejen mně, ale spoustě dalších kluků. Sice jsme s Milošem (trenérem Říhou mladším) ze začátku nevyhrávali, ale výkony byly lepší. Chybělo nám sebevědomí. Potřebovali jsme dvě tři výhry, aby stouplo. Čerpáme z toho doteď.