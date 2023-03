Zlín opět žije hokejem. Povstal po půl sezoně hrůzy a jede nad plán

„Jako úspěch jsem vnímal, když jsme s dávkou štěstí v závěrečném kole udělali šestku. Každý další krok bude o to větší úspěch. Mančaft byl i dvanáctý,“ připomněl trenér Miloš Říha mladší datum 11. ledna, kdy Berany po porážce s tehdy posledním béčkem Pardubic dělilo od sestupu deset bodů a na čtvrtfinále ve Zlíně nikdo nemyslel.

Berani od Říhova nástupu prohráli osm z deseti utkání, za domácí výbuch se Slavií strhl hráčům nový jednatel klubu Robert Hamrla čtyřicet procent z platu. Na zlínský postup do semifinále by si tehdy vsadil leda bláhovec.

„Výměna trenérů nám vlila krev do žil. Hodně jsme makali, věřili nastavené cestě, že se to zlomí. Prohrávali jsme o gól, čtyři zápasy šly do prodloužení, ale hra se diametrálně zlepšila. Pak jsme doma porazili Frýdek-Místek a výhry najednou naskakovaly, až jsme se prodrali do šestky,“ shrnul útočník Petr Mrázek, který dvěma góly ve čtvrtém čtvrtfinále pečetil průnik mezi poslední čtyři týmy Chance ligy.

Program semifinále Sobota 18. března

Vsetín – Prostějov 17.00

Třebíč – Zlín 17.30 * Neděle 19. března

Vsetín – Prostějov 17.00

Třebíč – Zlín 17.30 Středa 22. března

Zlín – Třebíč 17.30

Prostějov – Vsetín 18.00 Čtvrtek 22. března

Zlín – Třebíč 17.30

Prostějov – Vsetín 18.00 Sobota 25. března

Vsetín – Prostějov 17.00

Třebíč – Zlín 17.30 Pondělí 27. března

Zlín – Třebíč 17.30

Prostějov – Vsetín 18.00 Středa 29. března

Vsetín – Prostějov 17.30

Třebíč – Zlín 17.30

Do play off šli Berani s bilancí třinácti vítězství z patnácti utkání. Otázka zněla, jestli je mohutná stíhací jízda nevyždímala a dokážou ještě přepnout na vyšší level.

„Z toho jsem neměl obavy. Hodně jsme trénovali, a když se vyhrává, je všechno lepší – regenerace, atmosféra v kabině,“ poznamenal Mrázek.

Tým nesložil ani nepříznivý úvod čtvrtfinálové série. V prvním duelu v Ostravě si vůbec neškrtl (0:3), a když ve druhém zápase neudržel dvoubrankové vedení, byl na koni soupeř.

„Pak jsme dali dva slepené góly v přesilovkách,“ vypíchl Říha zřejmě klíčový okamžik série.

„Porubu to po prvním zápase, ve kterém byla jednoznačně lepší, nahlodalo, že to nemá jasné, že by lehce postoupila. Naopak my jsme získali víru, že to zvládneme,“ pronesl Mrázek.

Hokejisté jí nakazili i fanoušky. Zimní stadion Luďka Čajky připomínal slavné extraligové časy, kdy klub bojoval o nejvyšší mety. Nedělní čtvrtfinále sledovalo přes pět tisíc fanoušků, pondělní jen o tisícovku méně.

„V šatně jsme se sázeli, kolik přijde lidí. Nevím, kdo vyhrál, ale příjemně nás to překvapilo. Na začátku jsem měl i husí kůži,“ přiznal po nedělním mači brankář Daniel Huf, žlutá zeď, o niž se rozbily porubské naděje na postup.

„Držel nás celou sérii,“ poklonil se mu nejen Mrázek.

Huf začal sezonu jako dvojka za zkušenějším Liborem Kašíkem, který vychytal v roce 2014 druhý zlínský extraligový titul.

Kašík ale později putoval do Nitry, klub se zbavil i dalších dvou členů zlaté party – Honejska s Ondráčkem – a už dříve pustil francouzského reprezentanta Claireauxe.

„Změny, které jsme udělali, mužstvu prospěly. Podle jmen je ‚slabší‘, ale ve skutečnosti kvalitnější, soudržnější a tím pádem i silnější,“ je přesvědčený Říha a výsledky mu dávají za pravdu. „Všichni hráči si zaslouží absolutorium. Za poslední tři měsíce odvedli obrovský kus práce. Každý patří do skládačky týmu.“ Zlínským trumfem v sérii byly početní výhody jako v éře přesilovkových mágů Hamrlíka s Leškou.

„V dlouhodobé části jsme měli nejlepší oslabení, ale Zlín nás v přesilových hrách vyškolil. Byla to alfa a omega jejich postupu,“ zmínil kouč Poruby Jiří Režnar.

Šest z devíti branek dali Berani v přesilovkách, procentuálně proměnili každou čtvrtou.

„Poruba byla nejsilnější mančaft v soutěži. Nechci shazovat další semifinalisty, ale podle předsezonních předpokladů měl být náš souboj finále,“ prohodil Říha.

Do finále se však může dostat už jen jeho soubor. Vyřadit ale musí vítěze základní části. „Teď už je jedno, s kým se utkáme. V play off se nedá vybírat.“