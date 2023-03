Huf vychytal hokejistům Zlína mečbol. Z diváků jsem měl husinu, přiznal

„V šatně jsme se sázeli, kolik přijde lidí. Nevím, kdo vyhrál, ale příjemně nás to překvapilo. Na začátku jsem měl i husí kůži,“ přiznal Huf, který dostal domácí fanoušky několikrát do varu a porubské střelce do deprese.

Mrzí vás maličko, že jste přišel v závěru o čisté konto?

Jsem šťastný, že jsme před tak narvaným barákem urvali důležitou výhru, a je jedno jakým výsledkem. Je to něco jiného, když je zimák plný. I nám se hraje o hodně lépe, když slyšíme fanoušky a cítíme jejich podporu v zádech. Věřím, že v pondělí to bude stejné.

Zlínský brankář Daniel Huf zasahuje v utkání proti Porubě.

Kdy jste si naposledy tak zachytal?

Všechny zápasy jsou teď náročné. Střel je opravdu hodně. Člověk si je musí hledat. Je to i dobrý týmový výkon. Kluci mi pomáhají, blokují střely, dalších deset ke mně nepustili. Jo, je to náročné, ale společně jsme to zvládli.

Za stavu 1:0 jste zlikvidoval nájezd Šlahaře efektním zákrokem lapačkou. Zahrál jste to trochu na krásu?

Pěkně to trefil. Zrovna to tak vyšlo. Byl to důležitý moment. Oba týmy vrhly do zápasu hodně sil. Každý musel vidět, že chlapi na ledě lítali, sráželi se, bojovali. To je play off a je jasné, že všichni do toho jdou na tisíc procent.

Věděl jste, že na vás jede zrovna Šlahař?

Je jedno, kdo na mě jel. Spíše se zaměřuju na puk, na stínování hráče, jaké dělá pohyby, nedívám se do tváře.