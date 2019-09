Jak do extraligy? Budějovický Motor zvyšuje rozpočet na sezonu

Co pro to vedení i trenéři hodlají udělat jinak než v předešlých sezonách?

1. Kádr



Původně měli trenéři Václav Prospal s Alešem Totterem v plánu zúžit zpočátku široký kádr hned dvakrát. V létě na to však došlo jen jednou, to tým například opustil útočník Martin Heřman.

„Svým způsobem se celá situace vyřešila sama,“ vysvětluje hlavní trenér Motoru Václav Prospal. „Ben Hawerchuk měl doma rodinné problémy a Pavel Novák se rozhodl odejít do juniorské zámořské ligy. Tím se kádr ustálil na počtu patnácti útočníků a osmi obránců,“ doplňuje Prospal s tím, že případná další posila může do týmu přijít ještě během sezony.

Oproti předchozímu ročníku je širší kádr pro trenéry vítaná změna. Ti však budou muset vymyslet také to, aby si všichni hráči na soupisce během sezony zahráli.

„Když nebude například některý z útočníků delší dobu hrát, budeme se muset nějak rozhodnout a najít způsob, aby se dostal také do zápasů. Ale jako trenér tohle vítám, protože konkurence v kádru se nám ukazuje už i na tréninku,“ přidává Prospal. Klub má možností víc, například střídavé starty či hostování pro dané hráče v jiných týmech první nebo druhé ligy.

2. Rozpočet

Pokud by trenéry opravdu zaujal ještě někdo další, vedení klubu má i pro tyto případy připravené peníze navíc. „Balík z rozpočtu, který jsme vyčlenili jen pro kabinu, ještě nemáme v tuto chvíli úplně vyčerpaný, takže peníze na případné posily máme,“ zmiňuje generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Zejména proto je rozpočet na A-tým o něco vyšší, než tomu bylo v minulé sezoně, kdy byl 55 milionů korun. Management klubu přidal více peněz právě na složení kádru. I z toho jsou postupové ambice dobře patrné.

„V dubnu jsme měli obavy z toho, jak se bude plnit rozpočet na sezonu 2019/2020. Ale ty se nepotvrdily. Daří se nám to lépe, než jsme čekali. V tuto chvíli ho máme vyrovnaný a pohybuje se okolo 58 milionů korun pro A-tým. To nás řadí mezi tři kluby s nejvyšším rozpočtem v lize,“ vypočítává Bednařík a hned dodává, že mládež Motoru bude v nadcházející sezoně hospodařit s částkou pohybující se okolo 23 milionů.

3. Diváci

Po minulé neúspěšné sezoně se mohlo zdát, že zájem lidí o hokej opadne, stejně jako to hrozilo například u sponzorů klubu. Ale ani tohle není pravda.

„Podle nejčerstvějších informací jsme v těchto dnech vydali 4 500 permanentek, což je stejné číslo jako vloni. S tím, že ne všechny jsou prodané divákům, část mají naši partneři, něco jsme rozdali mezi hráče, něco mají veteráni a naše mládež,“ podotýká Bednařík.

4. Kapitán

Po zkušeném obránci Zdeňku Kutlákovi nově povede tým Motoru s „céčkem“ na dresu další bek. Ale tentokrát o generaci mladší.

Kapitánem Českých Budějovic zvolili trenéři Prospal s Totterem 23letého Pavla Pýchu. „Tohle rozhodnutí nebylo moc o demokracii v kabině,“ směje se Prospal. „S Alešem jsme si na to sedli, kandidátů bylo pochopitelně víc. Ale Čenda (přezdívka Pavla Pýchy) patří ke generaci kluků, kteří by to tady měli táhnout. Je to kluk, který v Budějovicích vyrostl a má za sebou vynikající sezonu. Někdo s tím může nesouhlasit, ale za mě je kapitán logická volba,“ chválí Prospal obránce, jenž v minulém ročníku uhrál 36 kanadských bodů.

„Pro mě je to obrovská čest, zvlášť když jsem v Motoru vyrůstal a stal jsem se kapitánem v tak nízkém věku,“ přibližuje své pocity Pýcha, který je po Miroslavu Dvořákovi starším, Radku Ťoupalovi a Romanu Horákovi starším čtvrtým nejmladším kapitánem Motoru v jeho historii. Asistenty budou Martin Novák a René Vydarený.

5. Nový formát ligy

Řada fanoušků se upíná na největší novinku této sezony. Na to, že k postupu mezi elitu Motoru „stačí“ vyhrát finále play off první ligy. Pak by Budějovice postupovaly přímo, bez baráže.

„Za mě je to vítaná změna. Po sportovní stránce je to udělané dobře. Pro nás bude hodně důležité si uhrát před play off tu nejlepší pozici, chtěli bychom tedy určitě vyřazovací část začínat doma,“ zdůrazňuje Václav Prospal.

Novinkou také bude rozdělení základní části. V první části soutěže se mužstva utkají dvoukolově, systémem každý s každým, což dává dohromady třicet zápasů. Následuje nadstavba, která bude rozdělena do dvou skupin. Týmy umístěné na prvním až osmém místě se utkají čtyřkolově o co nejlepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů.

„Na to jsou různé úhly pohledu. Ale v té první osmičce, kde se, doufám, budeme také pohybovat, by se měly hrát lepší zápasy s atraktivnějšími soupeři, na které pak narazíme v play off,“ dodává hlavní kouč Motoru.