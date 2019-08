Budějovice opustilo šest hokejistů. Heřman končí po pěti letech

Budeš nám v Motoru chybět. Čajdy (přezdívka Martina Heřmana) je hrozná škoda, je to dříč ledu a bojovník. Nezapomenu na první sezonu, co tu Martin předváděl se Strakou a Nouzou v první lajně.

Tak hokejoví fanoušci prvoligových Českých Budějovic komentovali páteční zužování kádru. Kromě oblíbeného forvarda Heřmana, který do Českých Budějovic přišel v roce 2014, v týmu skončí i útočníci Milan Dančišin, Jan Havel, Jan Tlačil a obránci Vojtěch Doktor a Ondřej Kachyňa.

„Bylo to pro nás těžké u všech jmen, ale musíme postupně kádr zužovat. Po pěti tréninkových utkáních, v nichž proti sobě nastoupili hráči z kádru, a dvou zápasech v přípravě, jsme se rozhodli pro těchto šest jmen. Martin tu zanechal nějakou stopu, ani pro něj to není lehké. Hráči, kteří u nás zůstávají, jsou ale prostě zatím lepší. Rozhodně to není poslední řez v týmu, ještě budeme zužovat jednou, a to v útočných řadách,“ zmínil asistent trenéra Motoru Aleš Totter.

Teď klub řeší, kde by vyřazení hráči mohli případně dál působit. Ve hře jsou hostování v jiných týmech první ligy. „Vojtu Doktora můžeme například dát do naší juniorky. Myslíme si, že v první lize o nějaká naše jména zájem bude. My je pak budeme nadále sledovat, protože chceme mít ke konci sezony co nejširší kádr. Neříkám, že všechny, ale některé hráče bychom si pak mohli zase stáhnout zpátky na důležitou část sezony,“ podotkl Totter.

V pondělí nastoupí hokejisté Českých Budějovic doma proti kazašskému Pavlodaru. Utkání začne v 17.30 hodin.

Budějovičtí hokejisté mají za sebou dva přípravné duely, a to proti extraligovým celkům. V Milevsku v úterý Motor prohrál s Plzní 1:2 a ve čtvrtek pak v Brně 4:6.

„Z naší strany byla nejlepší druhá třetina, ve které jsme soupeře přestříleli 18:7, což se proti extraligovému týmu hned tak nestane. Ale chybou za stavu 3:3 jsme Brnu darovali čtvrtý gól a nastartovali ho. Chybí nám vyrovnanost výkonů. Výsledkově to není v pořádku, ale zatím nám teď jde spíš o pohyb a podobně,“ uvedl Totter.