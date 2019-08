Hra před brankou je má parketa, říká budějovická posila Veselý

První gól sezony. A zároveň i první gól v novém týmu.

Tak se v úterý uvedl v českobudějovickém hokeji 25letý útočník Jan Veselý.

Už ve druhé minutě hry Veselému nahrál Radek Prokeš a ten střelou k tyči otevřel úterní skóre. Tihle dva hráči potvrzují, že zatím patří k nejlepším, což dokázaly i tréninkové zápasy.

Motor vedl v Milevsku nad extraligovou Plzní 1:0 až do 25. minuty, kdy se trefil plzeňský Přikryl. Nakonec v 52. minutě ve vlastním oslabení utkání rozhodl Vlach a Západočeši v Milevsku vyhráli 2:1.

„Všichni jsme se na to těšili. Je jasné, že podmínky nebyly nejlepší. Bylo teplo, na stadion přišlo hodně lidí a tím pádem byl trochu horší led,“ zmínil Veselý. „I tak si myslím, že jsme podali dobrý výkon na to, že to byl první zápas sezony. Hráli jsme s jedním z nejlepších týmů extraligy, což bylo vidět v určitých pasážích hry. I když jsme smolně prohráli 1:2 po gólu v naší přesilovce, můžeme odtud jet se vztyčenou hlavou,“ dodává urostlý forvard, který měří bez tří centimetrů dva metry.

I proto si ho trenéři Václav Prospal s Alešem Totterem do týmu vybrali. Veselého výška ho předurčuje ke hře před bránou. Tedy tam, kde ho málokdo od soupeřova brankáře odtlačí. I on sám se tam cítí nejlépe.

„Přesně tohle je moje parketa, góly z předbrankového prostoru mě baví a je to můj způsob hokeje. Jednou mě zkoušeli i na centru a chtěli po mně, abych tvořil hru, což nebylo špatné. Ale necítil jsem se tak dobře jako v roli hráče, který to boří před bránou,“ řekl v rozhovoru pro klubový web útočník, který si zahrál nejvyšší soutěž za Pardubice, Slavii či za Hradec Králové.

Jan Veselý má dost zkušeností i s první ligou. Vedle Slavie v ní působil i v Ústí nad Labem či v Litoměřicích.

„V extralize jsem obvykle dostával šanci ve čtvrté lajně. Většinou to bylo o tom se tam s někým srazit, a když dáte gól, tak je to plus. Ale ty minuty na ledě jsem moc neměl. V tomhle mi působení v první lize určitě pomohlo, protože v té jsem teď dvě sezony po sobě nastřílel 19 gólů, takže vím, že se umím prosadit i bodově a nemusím hrát jen nějakou údržbu,“ zhodnotil v květnu Veselý.

Hlavní trenér Václav Prospal vysokého forvarda v přípravě zkouší ve formaci s útočníky Radkem Prokešem a Vítem Christovem. V Milevsku hrál Veselý ve druhé lajně na pravém křídle.

„Od začátku jsme si sedli,“ pochválil v úterý své dva spoluhráče. „Už jsme spolu odehráli tři modelové zápasy na trénincích. Přijde mi, že je i jedno, kdo co hraje za post, protože se navzájem umíme dobře doplnit. Navíc jsme tu všichni tři noví a všichni tu chceme zůstat, takže musíme udělat dojem. Snad nám naše dobrá souhra vydrží i do ligy,“ přál si Veselý.

Zůstane v kádru?

V pátek od 18 hodin sehraje Motor další přípravný duel, tentokrát v Brně s extraligovou Kometou. Potom v pátek přijde na řadu první zužování kádru.

Podle dosavadní předvedené hry by se právě Jan Veselý o své místo v týmu bát neměl, i když má Motor v útočných řadách velký přetlak. „Záleží jen na vás, jestli ukážete takové výkony, kvůli kterým si vás daný tým vybral. Všichni si musíme místo v Motoru před trenéry i vedením uhrát, a to jak my nováčci, tak i ti, co už tady hráli minulou sezonu,“ řekl hráč, který v Milevsku hrál s číslovkou 17 na zádech a kterému se v novém působišti líbí.

„Pocity mám zatím jen dobré. Trenéři nás nechali zatím celou přípravu spolu, což je pro nás opravdu výhoda. Jsem v Budějovicích spokojený, i když už jsem se musel popasovat s drobným zraněním. Jsem ale hrozně překvapený, jak to tady funguje a chodí. Opravdu se tu maká, nevidím nikde člověka, který by se na něco vykašlal. I proto si myslím, že to bude super sezona,“ potěšilo Jana Veselého.