První švédská posila v budějovické historii má dědečka z Frenštátu

Když Motor ohlásil jeho příchod, šel s týmem na první trénink a upozorňoval na to, že dlouho nebyl na ledě. „První tréninky nebyly jednoduché, ale bude to pořád lepší a lepší,“ říkal po prvních dnech v klubu.

Své slovo dodržel. Každým dnem je znát, že hraje s čím dál větší jistotou a všímají si toho i trenéři. „Už se cítím mnohem lépe než na začátku, ale věřím, že se mé výkony mohou stále zlepšovat,“ podotkl.

Bezmála dvoumetrový obránce nechyběl v žádném z prvních tří přípravných utkání. Naposledy se ukázal českobudějovickým fanouškům na domácím ledě proti Pavlodaru. „Zatím jsme nepředváděli nejlepší výkony, ale to si musíme schovat na sezonu. Je pozitivní, že v posledním zápase jsme našli cestu k vítězství. Čím více se bude blížit začátek sezony, tím budeme hrát lépe,“ chválil.

Všechny tři zápasy odehrál v obranné dvojici s dalším nováčkem v týmu Ivanem Lytvynovem. „Trenér nás dal dohromady, bylo to jeho rozhodnutí. Je to mladý hráč, pomalu si na sebe zvykáme. Pracujeme na tom, abychom se správně sehráli a společně tvořili pevnou obranu.“ Spolu si rozumí jak na ledě, tak i mimo něj. Lytvynov pochází z Ukrajiny, loňskou sezonu hrál ve Finsku, takže se oba beci spolu domluví anglicky. „Umí velice dobře anglicky, takže komunikujeme bez jakýchkoliv problémů,“ dodává Pavel.

Na první pohled upoutalo budějovické příznivce Švédovo příjmení. Jak jistě mnohé napadlo, nový obránce má české kořeny. Jeho dědeček totiž pochází z Frenštátu pod Radhoštěm. „Je to tak, české jméno mám po něm. Jeho manželka je Chorvatka, takže jsme dobře mixovaná rodina,“ smál se na téma původu jeho rodinných příslušníků.

V Budějovicích hledal park

„Hned po potvrzení přestupu jsem mu volal a byl z toho hrozně šťastný. Dával mi tipy, na co se mám v České republice podívat, protože jsem tu byl jen jednou, když jsem byl malý. Moc si toho z té doby nepamatuji,“ zavzpomínal.

Zároveň mu přislíbil, že se na něho dorazí podívat. „Mluvili jsme spolu a říkal, že by se na mě rád přijel podívat. Jestli to vyjde, budu mít obrovskou radost. Rád by přijel i s mými dalšími příbuznými z Frenštátu,“ podotkl s úsměvem.

Na jihu Čech se nebude nudit ani Pavlova přítelkyně. Porozhlíží se po novém zaměstnání, které by ráda sehnala v Českých Budějovicích. „Začala hledat práci, do které by mohla nastoupit. Dosud nic nenašla, ale budeme se koukat i nadále. Kdyby někdo o něčem věděl, může se nám ozvat,“ vtipně poznamenal. Partnerský pár doplní jejich mazlíček, který prozatím zůstal ve Švédsku. „Náš pes by za námi měl přiletět v průběhu září. Už se na něho moc těšíme.“

Ještě před jeho příletem už sondoval, jaké jsou v Budějovicích parky, kde by mohli svého psa venčit.

Chance liga se může těšit. Sympaťák se švédskou vlaječkou u jména má na ledě co nabídnout.