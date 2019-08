Budějovice otevřely trénink. Kouč Prospal byl slyšet i bez mikrofonu

Podle původních plánů měli mít jak Prospal, tak i jeho asistent Aleš Totter mikroporty, aby jejich pokyny slyšeli i diváci. Kvůli technickým potížím měl mikrofon jen Totter. Ten pak pečlivě divákům vysvětloval jednotlivá cvičení.

„Dneska tu máme předzápasový trénink, protože zítra budeme hrát. Vyzkoušíme si tedy věci, které pak chceme předvádět v zápasech,“ podotkl Totter v sobotu krátce po půl desáté, kdy už hráči byli na ledě. Prospalův asistent během hodinového tréninku i nadále komentoval, o jaký nácvik zrovna jde. Co například mají udělat útočníci, co zase obránci.

„Mně se to líbí moc,“ pochvaloval si Zdeněk Hanč, který se přišel podívat do Budvar arény se svou dcerou Adélou. „Nikdy jsem profesionální trénink na vlastní oči neviděl, je to přeci jen jiné než při zápase. Na můj vkus je hokej už hodně rychlá hra, takže nedokážu dobře posoudit, co bylo dneska nejlepší. Zaujaly mě klasické hokejové situace, tři na jednoho nebo tři na dva,“ doplnil Hanč.



Mezitím Václav Prospal své svěřence na ledě nešetřil. Opět. Co chvíli hráčům vyčítal, že při jednotlivých situacích dávají málo gólů. Na druhou stranu, když se někdo trefil, dokázal to ocenit.



A kolikrát diváky na tribuně Prospal i pobavil. Hlavně, když rozdával tresty. „Modrý prohráli, dejte si jich deset. Příkra ty dvacet,“ ukazoval Prospal na útočníka Romana Přikryla, který při jedné akci pokazil přihrávku a musel tak dělat o deset kliků navíc. „Nenechte to zastavit. Jdi tam s Vencou (Václav Karabáček) a Ďolík (Zdeněk Doležal) tam už zůstane. Jedem!“ vzápětí přidal hráčům další instrukce.

Diváci měli v sobotu možnost vidět i samostatný trénink pro brankáře. Trojici Jan Strmeň, Milan Klouček a Marek Dvořák měl na starost Stanislav Hrubec. Na ně třeba přes speciální plentu stříleli puky útočník Jan Veselý či Martin Beránek.

Ke konci hodinového otevřeného tréninku přišel na řadu i hokej. Tři na tři. „Góly, dávejte góly,“ najednou se ozvalo z reproduktorů během hry. Také na samotných hráčích bylo vidět, že je nízká tréninková produktivita štve. „My si vůbec neumíme zavézt puk do pásma, tohle už ale hoši není možný,“ zlobil se třeba útočník Jiří Šimánek na své spoluhráče po nepovedeném střídání.



Sobotní podívanou ukončily čtyři výživné bruslařské sprinty. Následoval rozbor tréninku a pak i další povinnost. „Hráči mezi sebou ve dvojicích soutěží o to, kdo dá víc gólů. Ten kdo prohraje, dělá kliky,“ usmál se Totter směrem divákům a pak půjčil mikrofon Václavu Prospalovi.



„Chtěli jsme do kluků dostat pohyb. Občas nám to nejde podle představ, ale snaha byla dneska vidět. Já vám díky, že jste nám oživili trénink,“ doplnil Tottera na úplný závěr Václav Prospal. Nejen jemu pak diváci zatleskali.

V neděli se už hokejisté Motoru představili v německém Weißwasseru v dalším přípravném duelu. Tamní tým Lausitzer Füchse vyhrál 5:4 po samostatných nájezdech. O hostující góly ve hře se postarali útočníci Venkrbec, Šimánek, Holec a Karabáček.