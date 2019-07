První liga není krok zpět, je to dobrá šance, tvrdí budějovický Klouček

Jste připravený na tlak, pod kterým budete v brance pracovat? Budějovice budou chtít nejen od vás postup do extraligy.

S tím se musí počítat. Ale budu se snažit si to moc nepřipouštět a chytat každý zápas tak, jak nejlépe umím. Chtěl bych týmu k postupu pomoci co nejvíce, to je jasné.

Co vám jako první problesklo hlavou, když jste se dozvěděl o zájmu Motoru?

Asi to, že Budějovice jsou také jako Pardubice hokejové město. Motor mě poprvé kontaktoval, už když jsme spolu dohráli baráž. Ale tomu jsem ještě velkou váhu nedával. Až když se to začalo více řešit, tak jsem si říkal, že to bude pro mě dobrá šance. Také proto, že po letech změním prostředí a trochu se osamostatním, vždyť když nebudu počítat hostování, byl jsem jen v Pardubicích.

Místo extraligy teď budete hrát druhou nejvyšší soutěž. Není to pro vás krok zpátky?

Tak to neberu. První ligu jsem chytal na Kladně i v Přerově, takže vím, jak je těžká. Kolikrát mi připadalo, že třeba zápasy proti Benátkám, kde mladí kluci pořád lítají po ledě, jsou rychlejší a náročnější než ty v extralize.

V minulé sezoně se Jan Strmeň s Petrem Kváčou střídali v bráně pravidelně. Až v baráži byl jako jednička určený Kváča. Ani to vám případně nebude dělat problémy?

Vím o tom, jak tu kluci chytali. Uvidíme, jak to trenéři rozhodnou tentokrát. Pochopitelně bych chtěl, abych chytal co nejvíce, ale záležet bude nejprve na tom, jak se bude dařit týmu. Nic jistého určitě nemám.

Kdy se připojíte k týmu?

Ještě trénuji normálně s A-týmem Pardubic, jen jsem vynechal jeden týden, kdy jsem byl na nováčkovském kempu v Americe. Do Budějovic přijedu den před odjezdem na soustředění, abych si stihl vybalit a pomalu se zabydloval. Potom v pondělí odjíždíme na Lipno a až pak si celé město pořádně obhlédnu. Na to už se také hodně těším, protože vím, že České Budějovice jsou krásné.

Váš kolega Jan Strmeň měří 195 centimetrů, vy jen o tři méně. Motor bude mít dvě věže. Je výška pro gólmana velká výhoda?

Je to současný trend. Gólman pak v brance dokáže zabrat více prostoru, ale zase je potřeba, aby se také uměl dobře pohybovat v brankovišti. Podle mého je však výška pro nás výhoda.