Budějovice zahájily přípravu na ledě. Chceme maximální úsilí, říkají trenéři

Každý se chce ukázat, říká Přikryl Letní dřina už pokračuje hokejistům Motoru na ledě. Na prvním tréninku nechyběl ani čtyřiadvacetiletý útočník Roman Přikryl, který loňskou přípravu začal kvůli zranění později, takže je rád, že letos nemusí nic dohánět. „První tréninky nejsou lehké už kvůli nové výstroji, ale bude to jen lepší,“ poznamenal. Odpočítával jste dny, kdy konečně vyrazíte s týmem na led?

Letní příprava je vždycky dlouhá. Už jsme si pochopitelně přáli, aby se začalo na ledě. Všichni jsme se těšili, ale zároveň věděli, že to bude bolet. Cítil jste se na ledě dobře při prvním tréninku?

První tréninky nejsou lehké. Trénujete v nové výstroji, takže chvíli trvá, než si na ni zvyknete. Ale postupem času to bude lepší a lepší. Uvítal jste novinku v podobě individuální letní přípravy?

Stoprocentně. Připravoval jsem se ještě s některými spoluhráči v Českých Budějovicích pod dozorem Tomáše Cibulky, takže jsem měl výborné podmínky. Samozřejmě jsme nadávali, ale to je normální. Měl jsem díky tomu více času na rodinu, mohli jsme s manželkou připravovat svatbu, kterou jsme měli koncem června. I v tomto ohledu to bylo užitečné. Hned v prvním týdnu vás čekají dva zápasy mezi oběma tréninkovými skupinami Motoru. Jak to vnímáte?

Je to vítaná změna, ale všechny tréninky jsou náročné a zápasy budou mít pořádnou šťávu. Každý se bude chtít ukázat. V minulé sezoně jste v létě laboroval se zraněním a do plného tréninku jste se zapojil až později. Letos vás zatím žádné zdravotní problémy nepostihly?

Loni jsem šel na led o dost později než spoluhráči, protože jsem byl po operaci a mohl jsem jen šlapat na kole. Dostával jsem se do toho postupně a dá se říct, že jsem se na letní přípravu i těšil. Je to pro mě mnohem snazší, když jedeme se spoluhráči nastejno a nemusím nic dohánět.