Budějovický útočník Prokeš: Situace dva na jednoho máme natrénované

Vítěznou branku obstaral čtyřiadvacetiletý navrátilec Radek Prokeš, který odstartoval svou další budějovickou misi ve velkém stylu. Už zítra bude mít možnost dobrý začátek potvrdit. Svěřenci trenéra Václava Prospala budou hrát druhé kolo na ledě Kadaně od 17 hodin.

Na úvod soutěže vás čekala docela fuška. Očekávali jste s Třebíčí vyrovnanou bitvu až do posledních vteřin?

Věděli jsme, že nás čeká velice náročné utkání. Vstup do zápasu jsme neměli špatný. Vyprodukovali jsme plno střel a měli více ze hry. Z jednoho protiútoku jsme však inkasovali, takže poté nám chvilku trvalo, než jsme se do toho zpátky dostali. Hráli jsme tak, že bylo jenom otázkou času, kdy nějaké branky vstřelíme.

Stejně jako vás v první třetině srazila inkasovaná branka, tak vás ve druhé části nakopl vyrovnávací gól. Je to tak?

Bylo to hlavně o tom, abychom konečně vstřelili první branku a uklidnili se. Dá se říct, že jsme to tím odšpuntovali a následovaly dvě slepené trefy po sobě. Mohlo jich přitom přijít více a nemuseli jsme se strachovat do poslední minuty, ale hlavní je výhra.

Rozhodující branku jste vstřelil pár vteřin po obratu na 2:1. Bylo klíčové, že jste dokázali využít momentálního rozpoložení soupeře?

Využitou přesilovkou jsme se dostali do vedení a hned nato přišel třetí gól. Karel Plášil mě krásně našel mezi obránci a už jsme jeli s Jirkou Šimánkem dva na jednoho. Padlo to tam, ale byli jsme v dobrém rozmaru, takže jsme se mohli prosadit i víckrát.

Situace dva na jednoho na trénincích často pilujete, takže jste vítěznou brankou využil nabranou praxi z tréninkových cvičení?

Je pravda, že to děláme opravdu častokrát. Jsou to situace, ze kterých musíme dávat branky. Za zápas se do těchto situací nedostaneme tolikrát, takže když se to naskytne, je třeba toho využívat.

Nastoupil jste jako centr druhé útočné formace. Co jste říkal tomu, že na křídlech s vámi v jedné formaci hráli Václav Karabáček se Zdeňkem Doležalem?

Jsou to skvělí hokejisté, ale v zápase to nebylo ono. Musím mezi nimi hrát lépe a myslím si, že se můžeme ještě výrazně posouvat směrem kupředu.

Je zvláštní, že jste spolu ani jednou v přípravě nehráli?

V přípravě jsme spolu opravdu ani jednou nehráli, trénovali jsme pohromadě až od neděle. Lajny se měnily, takže jsme spolu začali hrát až teď. Uvidíme, jak se nám bude v zápasech dařit.

V sobotu vás čeká druhé kolo na ledě Kadaně, která přes léto posílila kádr a odehrála i solidní první zápas v Jihlavě. Dá se od Severočechů očekávat něco úplně jiného než v uplynulé sezoně?

Loni měla velké problémy, nebylo to u nich ideální. Na začátku sezony budou mít všechny týmy plno sil, nedají nic zadarmo. Hráči se budou chtít ukázat, získat místo v sestavě. Myslím si, že nikdo ze soupeřů nebude snadný.

Naznačilo už první kolo Chance ligy, že soutěž bude daleko vyrovnanější než loni?

Ze začátku se dají očekávat samé vyrovnané a urputné zápasy. Většinou se základní část lámala během prosince, ale to už kvůli novému formátu soutěže nenastane. Prvních třicet kol to bude velký boj o první osmičku, takže dle mého názoru to bude ještě ostřejší, než to bývalo.