Budějovice zas po roce vyzvou Havířov. Mají s ním vyrovnanou bilanci

A letos se může opakovat to samé. Třetí České Budějovice po základní části vyzve opět soupeř z Havířova. A první duel je na programu už v pátek.

Jaká bude letošní čtvrtfinálová série? „Hlavně vyrovnaná,“ odpovídá bez rozmýšlení asistent trenéra Aleš Totter. „Celkově si myslím, že všechna první kola budou vyrovnaná, protože bodové rozdíly mezi jednotlivými týmy nejsou zase tak velké,“ dodává Totter.

S Havířovem mají Jihočeši vyrovnanou bilanci. Dva zápasy vyhráli a dva prohráli, a to na ledě Slezanů. Tam se Motoru hodně nedařilo, v 9. kole vyhráli domácí 4:2 a v tom 39. dokonce 4:0. Na duely v Havířově se tak budou muset budějovičtí hráči před startem čtvrtfinále hodně zaměřit.

„Je to kompaktní celek. Mají výborně organizovaný tým, který mění styl hry, když vyhrává, nebo naopak, když dotahuje zápasy. Oba u nich byly už v půlce utkání rozhodnuté a s tím se musíme vyrovnat. Důležité ale bude vyhrát první dva domácí zápasy. To je i statisticky dokázané. Pak máte velkou šanci jít dál, ale musíme najít jejich slabiny, byť to budou jen detaily,“ upozorňuje Totter.

Fanoušci mají jistě ještě v paměti zápas, který v 54. kole České Budějovice doma vyhrály nad Havířovem vysoko 9:2. Tím se však nelze řídit.

„Dva dny se na zápas připravujeme, a pak to dopadne takhle. Chystali jsme se na přesilovky soupeře, a nakonec jsme z nich dostali čtyři góly. Od poloviny zápasu už jsme byli domácím jen slabším sparingpartnerem,“ litoval tehdy po utkání kouč Havířova Jiří Režnar.

Musí dát pozor na obránce

Na tak vysokou výhru teď trenéři Motoru už vůbec nehledí. „Předtím soupeř trénoval asi dost, protože byla reprezentační přestávka, a je možné, že tréninky přešvihl. Protože pak Havířov začal hrát hodně dobře, u nás na ně asi dolehla únava,“ myslí si Totter.

Play off první ligy Rozpis čtvrtfinálové série Budějovice - Havířov pátek 17.30 Budějovice - Havířov sobota 17.00 Havířov - Budějovice úterý 18.00 Havířov - Budějovice středa 18.00 případně Budějovice - Havířov 8. 3. 17.30 Havířov - Budějovice 10. 3. 17.30 Budějovice - Havířov 12. 3. 17.30

S ním souhlasí i současný kapitán Motoru a také jeho 39letý obránce Zdeněk Kutlák. „Podle skóre může vypadat jednoznačně cokoliv, třeba i ta loňská série. Jednoduché čtvrtfinále teď určitě nebude,“ upozorňuje českobudějovický kapitán.

„Chápu, že se to říká pořád, ale je to tak. Každé play off začíná od nuly a Havířov sem k nám nepřijede dvakrát pro dalších devět gólů. Na výsledky se dívat nemůžeme, ale když budeme hrát to, co umíme a na co máme, tak máme šanci přes Havířov přejít,“ dodává obránce.

Podobně jako Motor, tak i Slezané nemají ve svém kádru vyloženého střelce, který by vládl soutěžním statistikám. Nejvíce gólů, 19, dal Radek Veselý, o dva méně pak Tomáš Greš a šestnáct pak Branislav Rehuš. Čtvrtfinálový soupeř Motoru může také spoléhat na svou disciplínu, protože je to třetí nejslušnější tým v celé soutěži.

„Mají navíc motivovaného gólmana Ondřeje Bláhu, který umí velice dobře rozehrávat. Musíme být také chytří při vstupech do pásma, abychom mu nedávali ještě větší šance na rozehrání,“ přidává Totter další pohled na brankářskou jedničku Havířova Ondřeje Bláhu, který ještě v minulé sezoně působil v Budějovicích.

„Mají také důrazné obránce, kteří dokážou hrát v defenzivní zóně téměř na hranici pravidel a využívají svou sílu. Budou mít i šikovné kluky v útoku, protože Havířov se snaží hrát hokej a má možná jeden z nejlepších přechodů z obrany do útoku v celé lize. To je zdobí a na to si musíme dát pozor. Například teď proti Vsetínu jsme po této situaci dostali druhý gól. Musíme soupeře dobře dobruslovat, což je záležitost všech pěti kluků na hřišti,“ upozorňuje Prospalův asistent.

Domácí kádr by měl být na zahajovací zápas čtvrtfinále kompletní až na dvě výjimky. Tou první je dlouhodobý marod, útočník Jiří Šimánek, a pak obránce Mitch Fillman. Naopak Žiga Pavlin by se mohl v pátek už objevit v sestavě a Kanaďan Fillman by ho mohl následovat v dalším týdnu.

Lístky už pomalu mizí

Vstupenky na úvodní domácí dvojzápas už jsou v internetovém předprodeji. A už jich tolik nezbývá. Lístky, které se neprodají přes on-line, jdou pak na pokladny.

Za dvě utkání zaplatí diváci od 160 až do 220 korun, a to podle sektoru, který si vyberou. Výraznou změnou oproti základní části je tradičně konec bezplatného vstupu pro děti do 130 centimetrů nebo šesti let věku. Majitelé permanentních vstupenek mají i zápasy play off zdarma.