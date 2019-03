Havířovští hokejisté hodlají silné Budějovice potrápit

Pro devátý Frýdek-Místek a dvanáctou Porubu sezona skončila.

„Důležitý bude hned první zápas,“ podotkl havířovský trenér Jiří Režnar. „Pokud bychom překvapili, mohli bychom soupeře nahlodat.“ Kouč dodal, že už ve středu byly oba úvodní duely v Českých Budějovicích vyprodané. „Atmosféra bude. Je to svátek. Je třeba, aby si ho hráči užili,“ řekl Režnar.

Připomněl, že Havířovští během sezony České Budějovice v obou domácích utkáních porazili (4:2 a 4:0) a venku jim podlehli (1:5 a 2:9). „Je to otevřené. Ale Budějovičtí chtějí do extraligy, takže musejí uspět, zatímco my můžeme jen překvapit.“

Čím by Havířovští mohli protivníka zaskočit?

„Náš tým je sice mladý, ale pokud budeme hrát svou hru a nebudeme ustrašení, tak ho můžeme přinejmenším potrápit,“ odpověděl Jiří Režnar.

Havířovští navzdory předsezonním prognózám odborníků, kteří je pasovali na třinácté čtrnácté místo, skončili šestí. „Už tak je nyní sezona pro nás úspěšná,“ řekl trenér.

A těší ho, že se podařilo do mužstva zabudovat řadu mladých hokejistů, jak si předsevzali.

Čtvrtfinále 1. ligy České Budějovice – AZ Havířov V Českých Budějovicích se hraje dnes od 17.30, v sobotu od 17.00, případně 8. a 12. března v 17.30. V Havířově 5. a 6. března od 18.00, případně 10. března od 17.30.

„Zpočátku jsme ale měli trochu svázané ruce, protože juniorka nerozjela svou soutěž dobře, a tak jí vypomáhali Bambula, Pawliczek a Ševěček, s nimiž jsme počítali do základu. Plánovali jsme, že budou hrát pořád. Když mohli, v sestavě byli,“ uvedl Režnar. „Jinak tady jsou Bednářové, Pořízkové, Gřešové, jimž je dvaadvacet třiadvacet let. Všechno to jsou mladí kluci.“

Mladí hokejisté dostávali více prostoru také proto, že Havířovu po minulé sezoně odešlo sedm hráčů.

„A všichni patřili v kanadském bodování k nejlepším. Ale i na mladících, kteří je nahradili, je vidět na kanadských bodech, že šli nahoru,“ upozornil trenér Režnar. „Pro mě i pro klub je daleko lepší, aby hrál sedmnácti- osmnáctiletý kluk, když je šikovný. Trenér by byl hloupý, aby talentovaného hráče neposunul výše, protože se vyhraje. A je to i o ekonomické stránce, protože nemá tak velký plat jako hotový hokejista.“

Nejvíc – 41 bodů – v základní části ligy z havířovských hokejistů nasbíral zkušený Branislav Rehuš (16 gólů a 25 asistencí), ale také jeden z mladíků – Radek Veselý (19 a 22). Hned za nimi je další naděje, Tomáš Gřeš se 40 body (17 a 23).

Dá se říct, že nynější havířovské mužstvo má perspektivu?

„Zažil jsem to už několikrát,“ uvedl Jiří Režnar. „Když máte dobrou sezonu, hráči dostanou nabídky z lepších a bohatších klubů. Někteří tak určitě odejdou, asi je neudržíme. Ale rozhodně se o to pokusíme.“