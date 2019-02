Góly, chci vidět góly. Jak Prospal cepuje budějovické hokejisty

Modrá skupinka se raduje z přesilovkové akce jako z učebnice. Na jejím konci gólman vyhazuje puk z branky. Pěkná trefa. Tak vypadala jedna z akcí na pátečním dopoledním tréninku před sobotním utkáním s Třebíčí.

Spoluhráči na střídačkách pískají a ťukáním hokejek o mantinel chválí borce na ledě. V tu chvíli hlavní kouč Motoru Václav Prospal sahá po píšťalce, která mu visí na krku, a radost hokejistů okamžitě přerušuje hlasitý hvizd.

„Do pr..., takovej gól nemůžeme dát v zápase?“ křičí na přesilovkovou formaci Prospal, a tím vlastně i chválí svůj tým za dobře odehranou kombinaci.

„Jedeme, hned, další,“ udílí pokyny a zase fouká do píšťalky. Nácviky přesilovek pokračují v rychlém sledu. Stejně jako celý šedesátiminutový trénink na ledě.

U Prospala a jeho asistenta Aleše Tottera nehledejte moc místa na přestávky, dávno pryč jsou doby, kdy se při pauze na pití hráči u mantinelu vybavovali i několik minut.

Další hvizd. Teď si Prospal bere do ruky fix a všechny svolává k tabulce, na kterou kreslí další z cvičení. „Jdeme rovnou zase pět na dva, přihrávky musí být co nejrychlejší a cpeme se rovnou do brány. A když chceme střílet hned z jedničky, tak jaká musí být nahrávka? Pomalá asi ne... Musí být rychlá a přesná. Chci tu vidět samý náhry na tejpu, jasný? Jedem,“ nabádá trenér hráče Motoru zvýšeným hlasem.

Páteční trénink z hlediště sledují dva diváci, na chvíli se jde na série cvičení podívat i generální manažer Stanislav Bednařík. Také on tak vidí, jak kouč Prospal zase na celou halu křičí, že je to pomalé. „Musíme rychleji, všechno bude rychlejší. Pojď, pojď, pojď,“ povzbuzuje Martina Heřmana, který okolo něj projíždí s pukem.

Následuje nácvik situací, kdy dva útočící hráči najíždějí na bránu proti dvěma soupeřům. „Dáme si to ještě jednou, protože v Ústí jste to hráli hrozně. Pořád jste jen couvali. Vždyť nemůžeme jen couvat, proboha!“ říká bývalý útočník NHL.

A tempo na ledě zase nabralo vysoké obrátky, na každé straně na Petra Kváču i Jana Strmeně najížděli dva hráči. Po třech sériích celý proces zase zastavil hlavní trenér.

„Všichni ke mně,“ volal na hokejisty ze středového kruhu. „Co to má znamenat? My jedeme třikrát na bránu a ani jednou ji netrefíme? Góly! Dávejte góly,“ zdůrazňuje hráčům a plynule navazuje na pokyny v angličtině adresované zámořským hráčům.

Ještě než Prospal pustí tým do dalších šancí, tak za trest si musí dát hráči sprinty mezi lajnami. Všichni, tedy i oba gólmani. „Tohle bylo, pánové, poslední varování. Teď znovu a chci od vás vidět góly. Rychle, rychle,“ připomínal Václav Prospal a už holí posílal puky na jednu i na druhou stranu kluziště.

Momentka z tréninku hokejistů Českých Budějovic.

Ke konci hodinového tréninku se dostává i na samotný hokej. Chvíli pět proti pěti, chvíli zkouška přesilových her. Modrý i bílý tým se rychle na ledě střídá, sem tam zase halou zazní klepání hokejek o mantinel, když dá někdo gól. „Ta byla milimetrová, paráda,“ chválí přesnou nahrávku obránce Ondřej Kachyňa nahrávku od svého tréninkového spoluhráče v bílém dresu Miloslava Čermáka. Ten jen pokývá hlavou a dál kouká na hřiště.

Pár minut po jedenácté dopolední trénink na ledě končí a Václav Prospal, jako pokaždé, si zve všechny hráče na střed k hodnocení. „Chlapci, některé chvilky dnešního tréninku byly výborné, některé už zase horší. Zítra nás čeká hodně těžký soupeř, tak se na to musíme připravit. Sraz bude v půl deváté v kabině, teď si dodělejte věci s Tomášem (Tomáš Cibulka, kondiční trenér) a užijte si odpoledne. Zítra ahoj,“ loučí se Prospal se svým týmem.

Dopoledne se tedy hokejisté Motoru sejdou na krátké rozbruslení a pak na ně čeká Třebíč, která Motor už v této sezoně dvakrát porazila. Večer se diváci přesvědčí o tom, jestli trenéři tým na nepříjemného soupeře dobře připravili.