Ani Kutlákův gól nepomohl. České Budějovice jsou zase čtvrté

Dělal, co mohl. U první branky asistoval Codymu Bradleymu, druhou sám vstřelil. Přesto nemohl být kapitán a 38letý obránce českobudějovických hokejistů Zdeněk Kutlák po sobotním zápase na Kladně spokojen. Jeho tým prohrál ve šlágru kola 2:4.

Jihočeši se tak vrátili na čtvrtou pozici prvoligové tabulky a po reprezentační přestávce je čeká odehrát posledních sedm kol základní části. Pak už půjde opravdu do tuhého. V pátek 1. března začíná play off.

„Je škoda, že jsme nic neuhráli. Na druhou stranu musíme uznat, že Kladno odehrálo lepší utkání než my. Výhru slavili zaslouženě,“ uznal budějovický kapitán Zdeněk Kutlák dobrý výkon domácího celku. V první dvacetiminutovce museli Jihočeši bránit řadu šancí nabuzeného Kladna.

„Úplný vstup do utkání jsme neměli špatný, ale pak se stalo, že nás soupeř zavřel do pásma na několik minut a pouze se štěstím jsme nedostali gól,“ zmínil Kutlák.

Byli to však hráči Motoru, kteří se jako první radovali z gólu. Ve dvacáté minutě právě po kapitánově nahrávce otevřel skóre zmíněný Bradley. Motor dokonce po Kutlákově trefě vedl už 2:0, ale za domácí tým se záhy trefil Daniel Kružík.

„To bylo pro vývoj celého utkání velice důležité. Během následujícího střídání jsme hned inkasovali a ještě do konce třetiny bylo srovnáno. Poté už jsme tahali za kratší konec,“ dodal obránce, který v aktuální sezoně dal zatím svůj druhý gól.

„Lukáš Endál mi to dal opravdu krásně. Dokázali jsme je zavřít v obranné třetině, Endy mě našel a už jsem pouze zakončoval do odkryté branky. Sice jsme po dvaceti čtyřech minutách vedli 2:0, ale vůbec to tak být nemuselo. Měli jsme se kousnout, udělat něco jinak. To se nestalo a domácí nás přehráli,“ litoval Zdeněk Kutlák.

Udělat něco jinak bude do příštích zápasů znamenat například i to, že si hráči Motoru budou muset dávat pozor na zbytečná a častá vyloučení. V sobotu zejména ve třetí třetině to tak nebylo a i díky tomu Kladno přidalo dva góly. „Nedisciplinovanost je činnost, se kterou bojujeme už delší dobu. To si ještě musíme vyříkat a už se to nesmí opakovat,“ varoval českobudějovický kapitán.

Tým trápí viróza

Ten má za sebou tři odehrané duely, do kterých se vrátil po měsíci a půl dlouhém léčení. „Jednalo se o zdravotní problém v dolní části těla,“ nechtěl Kutlák před blížícím se play off zacházet do větších detailů. Nejen on tak teď bude mít několik dní na odpočinek, hrát se bude až v neděli. I prvoligový hokej má na programu reprezentační přestávku.

„Myslím si, že pro plno kluků to bude důležité. Do kabiny se nám dostal nějaký bacil, takže je třeba, aby se z toho hráči dostali. Dny volna nám jistě prospějí. Budou to také poslední volné dny před závěrečnou fází sezony, která pro nás snad bude trvat až do konce dubna,“ uvedl Zdeněk Kutlák.

Právě kvůli lehčí viróze odpadá i zítřejší autogramiáda celého týmu, která byla naplánována v Jihočeském muzeu. Netradičně v neděli rozehrají Budějovice v 55. kole souboj s Havířovem, a to od 16.30 hodin. Následující středu pak Motor zajíždí na led Ústí nad Labem.