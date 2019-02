Budějovický útočník Endál: Věřím, že moje góly přišly ve správný čas

Na přelomu prosince a ledna nedal měsíc jediný gól. Pak se ve 47. kole trefil proti rivalovi z Jihlavy. „Dřív jsem Dukle dával gólů dost, ale letos jsem v tomhle směru jako u Suchánků,“ pousmál se tehdy 32letý útočník Českých Budějovic Lukáš Endál.

Dlouho se nemohl dostat do své formy z minulé sezony, kdy v dresu Havlíčkova Brodu či Slavie dával jeden gól za druhým. V Motoru mu to stále nešlo, zlobil se na sebe. Poslední utkání však ukázala, že se Endál začíná zase střelecky probouzet. Naposledy dal dva góly Kadani, předtím pomohl přesnou trefou k výhře nad Prostějovem. Zatím dal 17 gólů, což je nejvíce z celého týmu.

V poslední době vám do brány soupeřů začaly padat góly. Čemu přisuzujete, že se vám nyní daří víc než třeba v polovině základní části?

Nevím, ale já dělám pořád všechno stejně. To, že to předtím nebylo ideální, se asi tak někdy stává. Věřím, že moje góly přišly ve správný moment a vydrží mi to.

Hodně vás štvalo, že jste nebyl tak produktivní?

Docela ano. Byl jsem zvyklý, že jsem góly dával pravidelně. Teď to pro mě bylo přeci jen trochu svazující a nebylo to ono. Možná, že jsem si to v hlavě přebíral víc, než bych měl. A právě proto jsem góly tolik nedával.

Mohlo to být i tím, že vloni jste hrál v druholigovém Havlíčkově Brodu, v týmu jste neměl až takovou konkurenci a teď hrajete za jednoho z favoritů první ligy?

To si nemyslím. I v minulé sezoně jsem jezdit hrát za Slavii, kde jsem problém s góly neměl. Je jasné, že v Brodě to bylo „jednodušší“, protože jsme dlouho hráli s Mírou Třetinou a už jsme si rozuměli. Tak to bylo snazší, jenže je to pořád jen moje domněnka. Člověk, který ty góly dávat umí, tak by to měl dokázat všude. Mně to, bohužel, moc nešlo, hledal jsem proč. Pak jsem si ale řekl, že to nebudu řešit, a doufal jsem, že se situace otočí. Teď to vypadá, že by to tak mohlo být.

Jak jste si to nakonec v hlavě srovnal? Máte svůj speciální recept?

Už mám některé věci zažité a ty fungují. Hlavně máme malou dcerku, ta funguje nejlépe. Když jsem s ní, tak se odreaguji nejlépe, a když to řeknu možná blbě, hokej jde v tu chvíli mimo mě.

Možná stojí za vaší znovu probuzenou střeleckou chutí také trenéři, kteří vás až na výjimky pořád nasazují do první útočné formace s Martinem Novákem a Davidem Gilbertem. Vnímáte to také tak?

Za jejich důvěru jsem rád. Ale, ať je člověk v první, třetí, nebo ve čtvrté lajně, tak pořád musí všechno dělat na maximum a věřit tomu, co umí, a být hlavně prospěšný týmu. Také nic neznamená, když například nechodíte na přesilovky, nesmí vás to úplně zlomit.

Před dnešním zápasem jste měli dlouhé volno ani jste několik dní netrénovali. To musel být pro vás nezvyk. Už jste se těšil v pátek večer na led a na trénink?

Já ano. Volno bylo sice opravdu dlouhé, ale přišlo v naprosto správnou dobu. Mohli jsme se v reprezentační přestávce všichni dát dohromady. Opravdu většina hráčů byla nemocná, já jsem nějakou virózu chytil minulý týden a nebylo mi moc dobře. Volno nám pomohlo a věřím, že všichni přijdeme do kabiny před zápasem zase natěšení a na ledě ukážeme ten správný kvapík.

Autogramiáda Kvůli viróze, která začátkem tohoto týdne skolila většinu hokejistů prvoligového Motoru, muselo Jihočeské muzeum zrušit úterní autogramiádu celého týmu. Fanoušci o podpisy či fotky se svými oblíbenci nepřijdou. Kompletní kádr vymění výstroj a hokejky za kartičky a fixy příští týden. V úterý od 16 hodin začne v Jihočeském muzeu v barokním sále podpisová akce. Návštěvníci se pak mohou jít podívat z autogramiády na výstavu Hokej - budějcký fenomén (90 let ligového klubu). Expozice připomíná aktéry a významné okamžiky budějovického hokeje od počátků až po současnost.

V minulé sezoně jste si v Havlíčkově Brodě hodně pochvaloval výbornou partu, která to téměř dotáhla až k postupu do první ligy. Podobně se teď hovoří také o současném kádru Motoru. Dají se tyto dva týmy takto porovnat?

Myslím si, že moc ne. Nechtěl bych Motor a Brod srovnávat, je jasné, že každý tým je úplně jiný. Partu jsme si udělali výbornou i tady v Budějovicích, to je pravda. V Brodě zase byli například kluci, co na hokej chodili po práci nebo po škole, tady jsme všichni profesionálové. Před play off je pro nás důležité, že všichni držíme při sobě.

I z tribuny je to vidět.

Vítězný duch u nás je. Dokázali jsme uhrát dobré výsledky s týmy nahoře, byť jsme kolikrát prohráli s papírově slabšími celky. Týmová chemie je však dobrá a myslím si, že se to ještě víc ukáže v play off.

Je něco, co vám teď v Českých Budějovicích schází?

Vůbec nic. Z hokejového hlediska jsem tu maximálně spokojený, všechno zatím běží tak, jak má. Jediné, co mi vadí, je, že jsem tady sám. Žena, dcera a pes mi tu opravdu chybí. Zase si říkám, že když to funguje v práci, tak se pak daří i celkově.

Co byste si, kromě víc vstřelených gólů, ještě na své hře přál zlepšit před play off?

Vždycky máte na čem pracovat. Já samozřejmě vím, co mi schází, ale zatím si to nechám pro sebe. Věřím, že když budu na sobě pořád pracovat, tak se za chvíli ty správné výsledky dostaví.