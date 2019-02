Přišel pozdě, po trestu Karabáček připravil vítězný gól Budějovic

„Vytváříme si v celé lajně hodně šancí a myslím si, že se zlepšuji i jako hráč. Asi nemůžu být spokojenější, byť jsem teď měl pár problémů. To je však moje chyba, kterou musím vymazat,“ říká o sobě Václav Karabáček.

V Budějovicích je teprve od konce listopadu, ale svým chováním už na sebe několikrát výrazně upozornil. Nejdřív v utkání na Slavii v emocích křičel na sudího: Ty shoříš, já tě zapálím... Za to vyfasoval od disciplinární komise stopku na dvě utkání a musí zaplatit pokutu 6 500 korun.

Pak přišel o několik desítek minut později na dopolední rozbruslení před sobotním utkáním s Třebíčí. A přísného kouče Václava Prospala pěkně naštval, proto ho večer do zápasu jednoduše nenasadil.

„Už jsme si to vyříkali. Pochopitelně vím, že to je moje chyba, měl jsem si čas lépe hlídat. Je to neomluvitelné a to, co trenér udělal, bylo naprosto správné,“ souhlasí šikovný útočník. „Zasloužil jsem si trest a už jsem se ponaučil,“ přiznává.

Teď už by měl mladý útočník Motoru opravdu „sekat latinu“, protože trenéři Prospal s Totterem budou na jeho hru ve vyřazovací části soutěže asi hodně sázet. „Tohle si musí uvědomit. Když hráčům říkám, že žádné srdce nemám, tak možná to nebude až tak pravda a nějaké srdce mám,“ přemítal po středečním vítězném duelu hlavní trenér Motoru Václav Prospal.

„Bylo mi ho líto a nechtěl jsem, aby byl dlouho mimo. Protože pro nás je to dobrý týmový hráč. Maká, hraje poctivě a je to výborný kluk do kabiny. Samotného mě štvalo, že proti Třebíči nehrál,“ dodal kouč vysvětlení k Václavu Karabáčkovi.

Agilní forvard už stihl za českobudějovický celek odehrát 25 utkání, ve kterých dal osm gólů a na jedenáct přihrál. Po sobotní suspendaci si kanadský bod připsal hned ve středu, kdy v 53. minutě poslal puk na Lukáše Endála, který dal rozhodující gól při výhře 5:2.

„Máme dobrý tým, ale ještě musíme všechno začít hrát trochu rychleji. Když se dostaneme do baráže, tak to bude hodně důležité, protože budeme stát proti týmům z extraligy. A to je náš cíl. I tady v první lize jsou dobří soupeři, každý z týmů se proti nám snaží hrát na sto procent. Podle mě je to podobně náročná soutěž jako extraliga,“ všímá si Karabáček prvoligových detailů.

„Ale když na sobě makáte, tak máte na ledě dost prostoru, a tím se i zlepšujete. A funguje to i obráceně. Za sebe mohu říci, že do tréninků dávám všechno, stejně tak do zápasů. Možná by se o mně dalo říci, že jsem tak trochu v něčem blázen, ale kdo také dneska není, ne?“ směje se 22letý útočník Motoru.

I to je ale pro dnešního hokejistu v jistém ohledu dobrá vlastnost. Pro tým žije. A když budete při utkání Karabáčka pečlivě pozorovat, nemůže vám to uniknout. Proti Frýdku-Místku chybělo málo a zapojil se do větší šarvátky.

„Mám takové pravidlo, že nikdy nepůjdu na hráče, když jsme ve vedení, a bylo by to zbytečné. Jsem emotivnější, když prohráváme. Ale teď jsem jim říkal: Pojďte do mě vy, mně je to jedno,“ vysvětluje jednu ze středečních situací na ledě.

České Budějovice jsou v tabulce třetí a do konce základní části odehrají ještě dvě utkání. V sobotu se od 16 hodin představí na ledě dvanácté Poruby. V úterý hostí v Budvar aréně druhý Vsetín. Hraje se od 17.30 hodin.