Přerov chce zastavit Jágra. Nechceme končit ve čtvrtfinále, burcuje kouč

Hokej

Zvětšit fotografii Jaromír Jágr v kladenském dresu při klání v Přerově. | foto: Stanislav Heloňa , MF DNES

dnes 9:00

Od Jaromíra Jágra to není zdvořilostní fráze věnovaná soupeři: „Teď už prostě není čas na legrácky. Už je to byznys, je to válka. Nemůžeme si myslet, že k nám někdo přijede a bude nás plácat po zádech. Zvlášť Přerov, který nás čeká ve čtvrtfinále.“ Play off první ligy s nejslavnějším českým hokejistou začíná.

