Jágr chce s Kladnem do extraligy: Není čas na legrácky. Už je to válka

Hlavně pohyb, burcuje kouč Už čtyřikrát se v letošní sezoně utkali hokejisté Kladna a Přerova. A pokaždé platilo pravidlo: Můj dům, můj hrad. To znamená, že si oba týmy dokázaly pohlídat výhodu vlastního stadionu. Rytíři věří, že minimálně stejnou bilanci udrží i ve čtvrtfinále play off, což by jim stačilo k postupu. „Přerov hraje hlavně doma velmi agresivní hokej a je nepříjemným soupeřem,“ upozorňuje jeden z kladenských trenérů David Čermák na sílu protivníka. „Doma samozřejmě chceme uhrát oba zápasy, a když se nám to podaří, můžeme se už v Přerově porvat o postup. Věřím, že by se nám to mohlo podařit,“ uvedl Čermák. Přerov v první lize platí za velmi defenzivní tým se skvělým gólmanem. Kladno tedy bude muset úporně válčit o každou vstřelenou branku. „Bude rozhodovat každý gól, každá chyba. Musíme jich udělat co nejméně,“ nabádá Čermák. „Plán samozřejmě máme, hlavně potřebujeme mít výborný pohyb.“ V důležitých hokejových zápasech hrají velkou roli přesilové hry. Z tohoto hlediska má Kladno výhodu, stěžejní činnost se díky souhře Jágra s Plekancem zlepšila. „Jsou to zkušení hráči, kteří dokážou zakončit. A my věříme, že to bude ještě lepší,“ usmívá se Čermák.