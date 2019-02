Jágr je nejstarším střelcem v české historii. Důležitější je Kladno, řekl

Proč? Jeho Kladno nezvládlo poslední utkání základní části a doma prohrálo po nájezdech 4:5. A Jágra štvalo, že takovým způsobem jeho tým vstupuje do rozhodující části sezony, na jejímž konci by rád slavil postup do extraligy.

„Nejsem smutný ani unavený. Teď už ale prostě není čas na legrácky. Už je to byznys, je to válka. Nemůžeme si myslet, že k nám někdo přijede a bude nás plácat po zádech. Zvlášť Přerov, který nás čeká ve čtvrtfinále.“

Play off už vás hodně nabíjí, viďte?

Jsem realista. Je to play off a každý chce vyhrát. Obzvlášť proti Kladnu, o kterém teď všichni mluví. Já ale fakt nijak neřeším moji osobu. Jde mi spíš o to, abychom si to uvědomili a nebylo pozdě. Když nás porazí někdo lepší, tak mu pogratuluju. Ale musíme mít čisté svědomí, že jsme odvedli maximum. Hru, kterou jsme předvedli v posledních dvou minutách s Litoměřicemi, rozhodně nemůžeme předvést v play off, kde rozhoduje každý detail. I kdybychom takový zápas vyhráli, tak pořád dáme soupeři krev do žil. Musíme hrát tak, abychom mu vůbec nedali šanci.

Říkáte to takhle spoluhráčům v kabině?

Samozřejmě. Co říkám vám, to si říkáme i mezi sebou v šatně. Před třetí třetinou jsem to také říkal. Samozřejmě, že každý hráč je trochu jinak trénovaný a má menší zkušenosti. Máme mladý kluky, kteří play off nezažili.

Říkáte, že sám sebe neřešíte. Potěšilo vás ale, že jste se trefil poprvé od návratu z NHL?

Vůbec to neřeším. Měl jsem tam nějaký šance, ale to je tak všechno.

Víte o tom, že jste nejstarší střelec v historii českého hokeje?

První liga se počítá, jo?

Naposledy jste mluvil o tom, že potřebujete získat hlad po gólech. Už přišel?

Jak říkám: sám sebe neřeším. Spíš řeším celkově náš hokejový projev. Dvě třetiny jsme nehráli dobře. Musíme být lepší už pro diváky, kteří si to zaslouží. Přišli na utkání, které nic neřešilo a my jim to musíme vrátit dobrým výkonem.

Váš gól na 4:2 mohl být vítězný, pak jste mohl za stavu 4:3 definitivně rozhodnout, ale v přečíslení trefil tyčku. A soupeř z protiútoku vyrovnal. Mrzí to?

Možná to tak osud chtěl. Pro nás nebylo utkání jednoduché i kvůli tomu, že jsme rozhodovali o osudu někoho jiného (Frýdek-Místek kvůli prohře Kladna nepostoupil do play off, pozn. aut.). Byl bych radši, kdyby si to Frýdek s Litoměřicemi rozdal ve vzájemném zápase. Ale taková je holt realita. Není to příjemné.

Nedal jste ani nájezd v penaltovém rozstřelu, v rozhodující chvíli vám sjel puk z čepele.

Rolbaři mi udělali jen část ledu. Musím vymyslet jinou kličku. Tři měsíce jsem ji trénoval.

Jardo, berete postup do extraligy letos jako jedinečnou šanci?

Co si budeme namlouvat, většina hráčů je podepsaná na příští rok, řekl bych 80 procent. Ti, co nejsou, tak pravděpodobně budou. Jde o to, aby si uvědomili, že hrajeme o extraligu. Je to v jejich rukou. Oni sami si svým výkonem vybírají, jestli bude hrát nahoře. Což je docela skvělý.

A má úspěch či neúspěch vliv na vaši budoucnost?

Když hraješ extraligu, tak máš určité výhody. Hraješ na lepších stadionech, má to určitou úroveň. Když se ti daří v extralize, má to větší váhu, než když se ti daří ve druhé nejvyšší soutěži. Nemluvím o sobě, ale o každém hráči. Je to i motivace pro naši mládež. Aby si řekli, že když budu hrát dobře v juniorech, tak mám šanci si zahrát extraligu a nemusím jít hrát někam jinam. Výhod je spousta. Záleží jenom na nás. Jde o budoucnost, všechno je nabalené na sebe. Je to i o penězích.

Jak k tomu můžete přispět vy?

Sebe neřeším. Jde mi o to, abych se cítil dobře a silný. Abych měl dobrý pocit ze své hry. Vím, že nikomu nebudu ujíždět, ale mám představu o svojí hře, která by mohla pomoct týmu. Jinak se ale beru jako součást týmu, jako jeho malá část, která může pomoct. Nic ale nerozhoduju. Jestli tady budu letos nebo možná ještě jeden rok, to fakt nevím. Musím koukat dál z pohledu kladenského hokeje.

Jaká by měla být ta role v týmu?

Celou sezonu jsem trénoval, protože jsem věřil, že když na tom budu dobře fyzicky, tak můžu být prospěšný. Věřil jsem, že hokej nezapomenu, že budu schopný pomoct. Od toho bych se odrazil. Co bude dál, to neřeším, protože vize a představy se mění ze dne na den. Můžeš si dělat plány, jaký chceš, ale všechno se může změnit během vteřiny.

Předpokládám, že chcete působit na hráče jako mentor, možná rozhodovat přesilovky?

Uvidíme, jak budu prospěšný. Do play off jdu jako hráč. Kdybych dokázal dát tři góly každý zápas, bylo by dobrý, ne?