Havířovský gólman Bláha: V týmu je síla, chceme Budějovice potrápit

Vy jste si v play off přál českobudějovický tým?

Pro mě je Motor samozřejmě zajímavý. U nás spíš chtěli jít na Vsetín, protože to bývají vyhecované zápasy. Já se už ale na první sérii těším.

Jaké věci rozhodnou o vítězi čtvrtfinále?

Chceme jim to znepříjemnit. V našem týmu je letos cítit velká síla a pomalu se tu mluví o tom, že bychom právě proto chtěli víc. Nechceme vypadnout ve čtvrtfinále.

Co na Motor nejvíce platí?

Nedostat brzy gól. Budějovice mají kvalitní tým jako každý rok, o to budou zápasy hezčí. Série rozhodnou maličkosti.

Základní část jste skončili na šestém místě. Berete to?

Sezonu hodnotíme kladně. Přišli mladí kluci a byli jsme pasovaní na nějaké třinácté místo. Hráli jsme ale pěkný hokej a nakonec jsme skončili tam, kde jsme se celou sezonu pohybovali.

Odchytal jste 45 zápasů, to vás také musí těšit.

S přípravou mám za sebou 50 zápasů a vždycky jsem byl zvyklý tak na 30. Jsem rád a snažím se splácet důvěru trenérům i klubu svou prací.

Už jste musel na dálku shánět v Českých Budějovicích vstupenky na play off pro své známé?

Zrovna včera jsem volal Láďovi Gulovi (vedoucí A týmu, pozn. red.), jestli mi nějaké lístky dá, tak snad mi vyhoví. Bude se na mě chtít přijít podívat moje rodina a přítelkyně. Už se těším, až v Budějovicích play off začne. My si ho chceme hlavně užít, ale také Motor pořádně potrápit.