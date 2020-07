Nejde nic plánovat, vědí hokejisté Zlína na začátku herní přípravy

„Je to únavné pro všechny, i pro normální lidi. Myslím si, že tahle hysterie je zbytečná. Už k tomu nepatří. Zprávy jsou rozporuplné. Jeden týden je to hrozné, za dva dny zase dobré,“ přisadil si trenér Zlína Robert Svoboda.

Není těžké uhodnout, že oba mluví o dopadech koronaviru, který připravil hokejisty o vyvrcholení loňské extraligové sezony a nyní jim komplikuje rozjezd nového ročníku ještě před jeho ostrým startem.

Ve Zlíně se covid-19 připomněl uprostřed minulého týdne, kdy hygienici odhalili nákazu v dorosteneckém mužstvu. Po dezinfekci tréninkové PSG arény mohl elitní tým po negativních testech zahájit rozhodující fázi přípravy, ovšem za přísnějších provozních a bezpečnostních opatření.



Plán přípravy Zlína 4. srpna Vítkovice (doma, 17.30)

6. srpna Přerov (venku, 18.00)

11. srpna Třinec (venku, 17.00)

13. srpna Třinec (doma, 17.30)

18. srpna Vítkovice (venku, 17.30)

20. srpna Přerov (doma, 17.30)

Poznámka: Všechno zápasy Generali Česká Cup.

Mezi zázemím na Zimním stadionu Luďka Čajky a tréninkovou PSG arénou přecházejí hráči v rouškách. Rozhovory s maximálně čtyřmi novináři jsou povolené jen při dodržení dvoumetrových odstupů. Platí pravidlo pět otázek a dost.



„Tohle, co teď děláme, je pro mě taková komedie. Je to nepříjemné, otravné,“ říká natvrdo útočník Antonín Honejsek.

Žádnou rebelii ale ve Zlíně nečekejte. „Nemusí se nám to líbit, ale tak to je. Jsou věci, které neovlivníme. Můžu mít jakýkoli názor, ale jsou to nařízení, která se musí respektovat, takže je respektujeme,“ prohodil forvard Bedřich Köhler.

„Už se mi o tom ani nechce mluvit. Jsme spokojení, trénink byl dobrý. Na led jsme se těšili. Hráči mají chuť a to je pro nás pozitivní,“ stočil kouč Svoboda řeč na dění na kluzišti. Tam pochopitelně žádná omezení neplatí. „Trénujeme jako vždycky. To by hokej nemohl být vůbec, je to kontaktní sport.“

Do výstroje se hráči oblékli po čtyřech a půl měsících, poslední utkání odehráli 10. března v předkole play off. Na kluzišti chyběli tři obránci, ze zdravotních důvodů Novotný (koleno) s Novotným (slepé střevo), Suhrada se vracel z kempu reprezentační dvacítky. Kádr se měnit nebude. Try out jako v předchozích letech klub neplánuje.

„Nevadí nám to, máme dobrý mančaft. Věříme, že bude fungovat,“ pronesl Svoboda.



„Dostanou šanci mladí kluci, je to pro mě obrovská příležitost. Co hraji extraligu, nepamatuji si, že by byl nesestupový ročník. Je to pro ně výzva, ať zvednou hozenou rukavici,“ vzkázal Köhler.

Pokud se rozjede letní pohár podle plánu, poprvé se můžou ukázat příští úterý v domácím zápase proti Vítkovicím. „Počítáme, že 4. srpna začneme hrát,“ věří Svoboda.

Generali Česká Cup je dílčí náhradou za nedohrané play off. V základní skupině mají týmy odehrát dvoukolově šest zápasů, dva nejlepší postoupí do čtvrtfinále.

Pohár bude zároveň zatěžkávací zkouškou na extraligovou sezonu. Vypuknout by měla 18. září.

„Jsem zvědav, jak to bude všechno vypadat. Jestli to bude tak, že když bude pozitivní jeden hráč z týmu a všichni půjdou na dva týdny do karantény, tak sezonu v životě nedohrajeme,“ zmínil Honejsek praxi ze závěru fotbalové ligy. „Pokud by to tak bylo, bylo by to demotivující.“

Ve Zlíně se však snaží myslet optimisticky. „Myslím, že to dobře dopadne, opatření se zmírní a budeme se moct soustředit jen na hokej,“ přeje si za všechny Žižka.