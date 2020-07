Hosták bude vyhozen. Nespokojený Zlín naštvala i tajná kandidatura

Zpráva o Hostákově konci zatím není oficiální, vedení Zlína se k ní nechce vyjadřovat, ale redakce iDNES.cz a MF DNES ji mají potvrzenou z věrohodných zdrojů. Důvodem odvolání někdejšího spolukomentátora ČT nejsou finance.

Hosták přišel do Zlína před třemi lety jako známá hokejová osobnost s velkým příslibem. Panovalo přesvědčení, že ho může svými nápady a vizemi posunout, realita byla spíše zklamáním.

Chyby a negativa se nasčítaly. Prvním problémem bylo, že nedokázal sehnat tolik peněz, kolik by bylo potřeba. Za dobu jeho působení se rozpočet naopak neustále snižoval. Nejlepší hráči odcházeli a sportovní výsledky nebyly logicky nijak úchvatné, byť Zlín dokázal pokaždé postoupit alespoň do předkola play off.

Fanoušci mu hodně vyčítali, že loni přivedl na střídačku trenéra Antonína Stavjaňu, kamaráda, kvůli kterému musel jít z cesty poměrně úspěšný Robert Svoboda. Už v polovině října byl však Stavjaňa kvůli hrozivým výsledkům odvolaný - Zlín byl poslední. A vrátil se Svoboda.

Rozporuplné bylo také angažování několika drahých cizinců, kteří zatížili skromný rozpočet jednoho z nejchudších klubů v extralize.

A zvláštně také působilo, že málo úřadoval přímo ve městě - často fungoval jen na dálku, což pro pozici generálního manažera není ideální.

Poslední kapkou, jež měla rozhodnout o jeho konci, však byla tajná kandidatura do výkonného výboru svazu. Zlín měl totiž plán, že do voleb vyšle jiného kandidáta. Hosták proto hledal podporu jinde a našel ji v Ústí nad Labem, jež ho navrhlo.

Šéf svazu Tomáš Král, jež v červnové volbě obhájil své postavení, si sice do desítky členů výkonného výboru Hostáka nevybral, nicméně Zlín jeho manévr i tak naštval a rozhodl se s ním ukončit spolupráci. Podle našich informací je konec domluvený a bude oznámený poté, co se Hosták vrátí z dovolené.

Redakce iDNES.cz a MF DNES se Hostáka snažila kontaktovat, odpověď týkající se jeho vyhazovu však nedostala. Situaci nechce v tuto chvíli komentovat ani Zlín. Je zřejmé, že zpráva o jeho konci vybublala na povrch dřív, než bylo zamýšleno. V zásadě jsou ale podle zdrojů iDNES.cz a MF DNES obě strany na rozchodu domluvené, ladí se jen, jakým způsobem vše proběhne.

Hokejovým zákulisím už letí informace o tom, že by se měl Hosták vrátit na obrazovky České televize, kde se jako šikovný a ostřílený rétor osvědčil mnohem víc než na pozici generálního manažera.