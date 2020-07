Zlín, nebo Finsko? Návrat byl jasná volba, říká urostlý bek Suhrada

„Hned jak jsem se dozvěděl, že mám příležitost poprat se o extraligu ve Zlíně, tak jsem kývl. Jsem rád, že měl zájem a nemusel jsem se tlačit zpátky sám,“ těší devatenáctiletého pořízka.

Jaké jste měl možnosti ve Finsku?

Trenér Tappary mě pochválil, že v juniorce jsem hrál dobře. Zároveň mi řekl, že pro mě už nemá smysl hrát juniorskou soutěž, že bych se měl posunout do seniorského hokeje. Akorát, že to nebude v Tappaře. To je bohatý klub, takže nemají problém během sezony koupit tři čtyři beky, kteří jsou na úrovni národního týmu. Bylo jasné, že to pro mě bude těžké. Jsem rád, že Zlín zareagoval tak rychle a nemusel jsem na nic dlouho čekat, navíc v době koronaviru. Svoji budoucnost jsem měl vyřešenou za dva týdny.

Druhá finská liga vás nelákala?

Nějaké nabídky jsme měl, ale tam mě to moc netáhlo. Ještě když můžu hrát doma, kde mám všechno po ruce. Znal jsem i některé kluky z kabiny. Zlín by pro mě jasná volba. Od agenta jsem se dozvěděl, že měl o mě zájem už od ledna. Je velká šance si zahrát extraligu, tak jsem si řekl proč ne.

V nadcházející sezoně se nebude z extraligy sestupovat. Cítíte, že budete mít větší šanci dostat se na led?

Nebudu tvrdit, že jsem to nevnímal. Situaci jsem sledoval. Ale nemyslím si, že je to zásadní faktor. Musím na extraligu mít. Musím dokázat, že umím hrát, a je úplně jedno, jestli se padá, nebo nepadá.

Co říkáte na konkurenci ve zlínské obraně?

Konkurence je zdravá. S kluky jsme v kabině kamarádi, ale jak přijdeme na led, tak začíná boj o místo. Chci hrát extraligu od začátku sezony.

Asistent Martin Hamrlík hrál ještě s vaším otcem.

To byl pan Hamrlík ještě mladý. Znají se, táta tady trénuje, takže se na zimáku potkávají a občas pokecají.

Někteří obránci, jako Tomáš Žižka nebo David Nosek, by vám pomalu mohli dělat tátu. Jak to vnímáte?

Hodně beků tady má s extraligou velké zkušenosti. Pro nás mladé je to super. Pomůžou nám, v sezoně nám poradí.

Proč vůbec hrajete v obraně, když váš otec byl útočníkem?

Začínal jsem v útoku. Ale v dorostu se to zlomilo. Pamatuji si, že jsme jeli do Vítkovic k nadstavbě a někteří obránci byli nemocní nebo zranění. Trenér Valášek mi na předzápasovém tréninku řekl, že budu hrát v obraně. Zápas se mi povedl, měl jsem dvě nahrávky, v obraně mě to chytlo. Už předtím na kempu Ondry Pavelce mi Radim Bičánek říkal, že mám parametry beka, a radil mi, abych šel do obrany. Řekl jsem mu, že ne. Za chvilku se to ale změnilo.

Teď jste ofenzivní obránce?

Bek je od toho, aby si splnil úkoly v obraně. Ale rád si zaútočím, když je možnost. Ne že bych to dopředu hrnul, ale snažím se útok podpořit, a aby útočníci měli možnost mi přihrát.

Za sebou máte suchou přípravu. Lišila se od té finské?

Ve Finsku jsem suchou přípravu nikdy nedělal. Obecně se ve Finsku trénuje hodně. Většinou jsme měli každý den dva tréninky, na ledě i na suchu. Letní příprava ve Zlíně byla také náročná, někdy udělaná i zábavnou formou. Nemám si nač stěžovat.

Bylo ve Finsku něco, na co jste nebyl z Česka zvyklý?

Hodně jsme tam běhali. Po každém tréninku většinou 20 minut. I když byla velká zima, nehledí na počasí. Hodně se tam praktikuje cvičení bez závaží, výpady.

Jiří Suhrada v reprezentačním dresu.

Co vám bude chybět z Finska? Sauna?

Sauna byla skvělá. První rok v Lahti jsme ji měli normálně v bytě, což mě překvapilo. Místní kluci hodně saunují. Když jsme měli v neděli volno, tak jsme zajeli do veřejné sauny. To jsem měl hodně rád, na to jsem si zvykl. Budou mi chybět kamarádi, které jsem tam získal, ale zůstali jsme v kontaktu.

Finsky jste se naučil?

Vzhledem k tomu, že většina Finů umí dobře anglicky, tak první rok skoro nic. Druhý rok jsem už něco pochytil, kluci vás něco naučí. Začíná to sprostými slovy, pak nějaké fráze. Když jsem šel do obchodu, uměl jsem si říct.

Ještě k extralize. Budete z ní mít blíže do juniorské reprezentace?

Neřekl bych. Nevím, jaký je rozdíl hrát českou extraligu, nebo druhou finskou ligu. Pořád jsem mladý kluk, potřebuji hrát. Je jen na mně, jak se ukážu v tréninku, v přípravných zápasech. Podle toho se mnou trenéři naloží.

Za sebou máte červnový kemp s dvacítkou. Jak velkou motivací je mistrovství světa?

Už loni jsem se o to snažil. Jezdil jsem celý rok s devatenáctkou. Myslím, že jsem se předvedl v dobrém světle. Motivace je velká. Přece jen je to pro mě poslední šance se na šampionát dostat.