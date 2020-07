Nákaza dorostence start přípravy zlínských hokejistů nezhatí

Pozitivní test se prokázal do čtvrtka u jednoho hráče, celý tým včetně realizačního štábu byl následně poslán do dvoutýdenní karantény s tím, že budou probíhat testy.

Ty podstoupí dnes také extraligoví hráči prvního mužstva.

„V současné době je to rozumné. Zjistíme, jestli jsme v pořádku, případně kdo ne,“ řekl hlavní trenér Beranů Robert Svoboda.

Druhé kolo testů absolvují hráči příští týden před startem letního Generali Cupu, který by měl Zlín rozehrát 4. srpna doma proti Vítkovicím. Podmiňovací způsob je však na místě. Nákaza se ve čtvrtek potvrdila v Litvínově, tři hráči s podezřením na onemocnění covidem-19 evidovaly Pardubice.

„Je to nepříjemné, komplikuje to všechny organizační věci kolem přípravy. Ale nepodléháme panice, není to morová epidemie,“ podotkl Svoboda.