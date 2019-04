Krosček od Jágra a budějovický Pavlin má po sezoně. Nepískalo se

Pavlin se po zákroku dlouho svíjel bolestí na ledě. A vzápětí dalo Kladno svůj čtvrtý gól.

Sám hráč později na svůj Facebook napsal z jednotky intenzivní péče, že zlomené žebro bude chtít delší čas na zahojení a naražená ledvina také. Na operaci však nemusel.

A fanoušci Motoru se zlobí, protože sudí zákrok neodpískal. Na Pavlinovo místo tak museli trenéři Českých Budějovic v nedělním utkání proti Pardubicím postavit Ondřeje Kachyňu. „Po konzultaci s odborníky na danou problematiku jsme vyhodnotili, že protest na dané zákroky by neměl příliš velké šance na úspěch,“ prohlásil mluvčí budějovického klubu Tomáš Kučera.

To platí i pro faul na dalšího zadáka Motoru Pavla Pýchu. Třiadvacetiletý spolehlivý bek se zranil ve stejném utkání jako Pavlin, které Kladno vyhrálo 4:3. V neděli ho musel nahradit Václav Prospal mladší. „Pýcha by se však ještě mohl v baráži v sestavě objevit,“ dodal Kučera k obránci, který právě s Pavlinem tvořil celou sezonu sehranou obrannou dvojici.

Musí soupeře donutit k chybám

I když šance, že by v následující sezoně hrály České Budějovice extraligu, je jen velmi malá, samotní hráči zatím optimismus neztrácejí. A to ani po poslední prohře, kdy je Pardubice v neděli porazily 4:3. Na rozdíl od minulých utkání ale Motor předvedl výrazně lepší výkon.

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý, ale my celou sezonu dostáváme takové hloupé góly úplně z ničeho. Máme tlak u nich v pásmu, točíme je, pak nám někdo ujede a nebo nám to propadne odněkud z rohu. Těžko říct, jak to zvrátit. Musíme makat a věřit, že se to otočí,“ řekl střelec jednoho nedělního gólu domácích, obránce Karel Plášil.

„Musíme se odrazit od naší fyzické připravenosti, od naší aktivní hry, pořád napadat a snažit se mít soupeře pořád pod tlakem. Jsou to všechno kvalitní týmy, taky je ale musíme donutit udělat nějaké chyby. Hlavně musíme využít šance, které si vytváříme,“ nabádal budějovický zadák.

Tento týden jsou na programu tři zápasy. V úterý od 17.30 nastoupí Motor v Chomutově, pak ho v pátek čekají opět venku Pardubice. V neděli se diváci sejdou v Budvar aréně, kam přijede Chomutov. Zápas začne v 17 hodin.