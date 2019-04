Manažer budějovických hokejistů: V příliš úzkém kádru chyběl tahoun

Den po Velikonočním pondělí mohl slavit. Stejně jako celý tým, klub i město. Jenže všechno je jinak. Hokejisté českobudějovického Motoru se do extraligy nedostali. Současná baráž byla nad jejich síly. Čeká je tedy další sezona v domácí druhé nejvyšší soutěži. Už sedmá v pořadí.

A na tu se bude muset pořádně nachystat i 50letý generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. Ještě předtím ale může začít hodnotit stávající ročník, který oficiálně skončí až v úterý.

Byť se opět nepovedl postup do hokejové extraligy, já osobně bych se nebál označit sezonu jako úspěšnou. Co vy?

Na to, abych s vámi mohl souhlasit, je brzy. Nyní jsem silně ovlivněný emocemi z nepovedené baráže, ale i z toho, že tam nehrajeme úplně důstojnou roli. Jako úspěšná se mi tedy hodnotí těžko. S příchodem nového trenéra jsme vždy tak trochu na začátku cesty. Takže tahle sezona byl první díl, protože Venca Prospal má v klubu dvouletou smlouvu, tak je jistě na čem stavět a v mnoha ohledech jsme se zlepšili.

Na druhou stranu, diváků chodí na Motor pořád hodně, hrají mladíci a podobně...

Ano, minimálně v první čtvrtině sezony jsme hráli hodně atraktivní hokej s dobrými výsledky. Jeden z cílů byl i ten, že chceme hrát na špici ligy. I to se povedlo, soutěž jsme nakonec vyhráli. Co se týče dalšího tradičního předsezonního cíle zařazování mladých hráčů do kádru, tak na to můžu říct jen jedno slovo - konečně! Je dobré, že se našel trenér, který má odvahu dát mladíkům skutečnou šanci, a myslím si, že obstáli. I play off bylo z naší strany velmi dobré, série se Vsetínem byla výborná. Ale pak přišla baráž... I když ani tam nejsou naše výkony až tak špatné a hrajeme vyrovnaná utkání.

Zejména v závěru sezony bylo vidět, že týmu chybí výrazná tvář. Střelec a tahoun mužstva, který dá pět gólů za tři zápasy.

Anebo dá gól, když to potřebujeme. Třeba v přesilovce za nerozhodného stavu. V průběhu ročníku nám tady vykrystalizovaly dvě formace, které byly schopné tým táhnout. A to ta Gilbertova v základní části a v play off pak Bradleyho. Jenže, ani jedna z těchto lajn nebyla natolik dominantní, aby se trenéři na ni mohli spolehnout v důležité chvíli zápasu, hlavně teď v baráži.

Hledali jste někoho takového?

Ano, jenže takoví na trhu nakonec nebyli. Náš klub jednal i s takovými hokejisty, kteří svojí výkonností vysoce převyšují tuhle soutěž. Například Rudolf Červený nebyl včas uvolněn Slovanem. I tak ale nemohu s jistotou tvrdit, že by sezonu dohrál v Motoru. Tomáš Mertl dokončil sezonu v Kunlunu, Jiří Novotný se s předstihem dohodl na prodloužení smlouvy ve Švýcarsku. A nikdo jiný, o kom bychom si řekli, to je hráč, který nám pomůže, nikde nebyl. Finance připravené ale byly.

Budete muset změnit strategii klubu, když se bude v následující prvoligové sezoně postupovat do extraligy přímo? Třeba tím, že dáte větší částku z rozpočtu přímo na stavbu nového kádru?

Každý rok se tu bavíme o tom, že daná sezona nebyla až tak špatná, ale pokaždé jsme nedosáhli všeho, čeho jsme chtěli. A já mám teď obavy, jak bude další ročník v první lize vypadat z hlediska diváckého a zájmu partnerů.

To ale také říkáte každý rok.

To je pravda. A letos se opět obávám, i když v tuto chvíli o žádných katastrofických scénářích nevím. Jednání s těmi největšími partnery se vyvíjí dobře. Nezbývá, než pracovat a věřit.

Teď je před vámi v managementu velký úkol, abyste přesvědčili ty váhavé sponzory, aby to s Motorem ještě rok vydrželi a pomohli vám sestavit opravdu silný tým, který přímý postup zvládne.

Jenže my na kádru pracujeme prakticky celý rok. Bohužel, letos se toho na hráčském trhu nedělo tolik, kolik bychom si sami přáli. Už se samozřejmě jedná s hráči současného kádru, někteří z nich už mají podepsané nové smlouvy a také se chystají i nová jména. Vše ale budeme zveřejňovat až od května. Příští sezona ale tak jiná pro nás ani nebude, zase budeme pracovat na tom, abychom na konci sezony byli v top formě a hráli o postup o ELH.

Změní postupové noviny, kdy se už nebude hrát baráž s extraligovými celky, první ligu?

Přibude finálová série play off. Podle mého tak bude pro tým z naší soutěže snazší postoupit než teď. Budeme tedy muset být zase nejlepší tým naší soutěže. Ale favoritů bude opět víc.

Vím, že každý rok se snažíte sestavit ten nejlepší možný tým. Neříkáte si ale, že v následující sezoně bude potřeba ještě víc přitvrdit muziku?

Ano, je to tak. My bychom muziku tvrdili už letos, ale nakonec se to z různých důvodů nepovedlo.

Udělal byste tedy něco jinak?

Nejspíš ano. Jeden z možných důvodů, proč se teď zase nepovedlo postoupit, je ten, že jsme měli příliš úzký kádr. A bohužel, přišla zranění. Na druhou stranu v širokém kádru by nemohli mladíci z naší akademie dostat tolik příležitostí, kolik dostali letos. Každý hráč chce hrát, a ne sedět na tribuně. A lednové posílení kádru, které jsme s trenéry plánovali, jak už jsem říkal, z nejrůznějších příčin nedopadlo.

Co se vám v právě končícím ročníku nejvíce líbilo, z čeho jste měl radost?

Líbilo se mi, že jsme byli schopni otáčet zápasy, které jsme prohrávali. Nasazení, se kterým se hrálo, nic se nevypustilo. To jsou věci, které tu v minulosti nebyly, které jsou vlastní trenéru Vencovi Prospalovi a které se mu podařilo dostat do týmu. A navíc to opravdu vypadá tak, že současný tým, hráči a trenéři, táhne za jeden provaz. A také to, jakým způsobem jsme v sezoně trénovali. Naopak mi chybí pár opravdu silovějších hráčů. Kdybychom k nasazení, pracovitosti a pohybu přidali víc hokejovosti, šikovnosti, tak bychom si asi teď povídali v mnohem lepší náladě.

Od spousty lidí slýchávám, že Motor do extraligy stejně postoupit nechce, a proto ta baráž vypadá tak, jak vypadá. Jde se tomu vůbec nějak bránit?

Bránit proti pomluvám? Nevím, asi nijak. Ty řeči, a také je slýchám, nemají reálný základ. Jak si někdo může myslet, slyšet to od nikoho z klubu totiž nemohl, že chceme jezdit zase do Kadaně, a ne třeba do Brna?

Tvrdí se, že byste museli sehnat víc peněz na extraligu, lidé by na prohry přestali chodit...

My musíme postoupit. Proč bychom neměli chtít, aby sem jezdila Sparta? Proč by třeba na tu Spartu přišlo méně lidí než na Benátky? Přijde víc. Nechápu, jak si někdo může myslet, že když Motor postoupí, tak se k němu jeho fanoušci otočí zády, přestanou chodit a partneři ho přestanou podporovat. Co se týče rozpočtu, tak ho samozřejmě budeme muset mít vyšší. Na základě rozhovorů s partnery vím, že oni chápou, že na extraligu bude reklamní plnění dražší. Počítají s tím a jsou na to připraveni, alespoň mnoho z nich.

A dražší vstupné?

Jistě bude dražší i vstupné, které je významnou složkou našeho rozpočtu díky velkému diváckému zájmu o náš hokej. BPA přispívá mnohamilionovou částkou do rozpočtů extraligových klubů. To je úplně jiný level, postup má pro nás jen pozitiva, jak sportovní, tak ekonomická. Může se ale stát, že pokud budeme v extralize třeba pět let za sebou hrát o záchranu a prohrávat, tak to lidi přestane bavit. Ale budeme v takové pozici? Rozumy o tom, že nechceme postoupit, nedávají žádný smysl.

Když vidíte ten nepovedený konec sezony, nebere vám to zase chuť do práce? Už jednou jste chtěl rezignovat.

Neúspěch a následná kritika mě nutí znovu přemýšlet, jestli mám pokračovat. Takže tyhle myšlenky mám. Ptám se, co jsem udělal špatně, nebo měl udělat jinak. Góly, které nám chyběly, dávat sám nebudu. Současný systém řízení organizace je už třetí sezonu nastavený tak, že všechny zásadní pravomoci v řízení sportovního oddělení má hlavní trenér a jeho realizační tým, do jejich pravomocí nikdo nezasahuje. Neznamená to ale, že by neexistoval dialog mezi vedením a trenérem. Vše další je už na ostatních. Například právě angažování trenérů. Pořád si myslím, že jsme tu v minulosti měli kvalitní kouče, bohužel z toho nebyl postup. Takže ano, zase mě napadlo skončit v Motoru. Ale chci být u toho, až se nám příští rok postup povede.