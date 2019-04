Už jsme na přístrojích, uznává Klhůfek. Chomutov čekají zápasy roku

„Už jsme na přístrojích, už není kam uhnout. Musíme udělat vše, abychom měli čisté svědomí a na konci baráže jsme si mohli říct, že jsme pro záchranu udělali všechno,“ burcuje Klhůfek, jediný nedělní střelec Pirátů. „Nikdy bych nevěřil, že když dám takhle hattrick, že budu po zápase naštvaný. Už jsem doufal, že to skončí 5:0 nebo 6:0 a pojedeme domů, bohužel se tak nestalo. O to víc to mrzí.“

Proč Piráti ztratili tak dobře rozjetý zápas? „Po třech rychlých gólech jsme šli asi čtyřikrát do oslabení a v nich dvakrát inkasovali. To Kladno nakoplo a nás to asi stálo zápas,“ uvažoval střelec na klubovém webu.

Chomutov teď čekají zápasy pravdy, v úerý v 17.30 doma vyzvou Budějovice, v pátek hostí Kladno. „Pro nás nejdůležitější bitvy sezony! Když je zvládneme, jsme zpátky ve hře. A já věřím, že vyhrajeme, protože máme lepší tým.“