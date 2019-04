Čekali jsme víc, uznal Šimánek. A je rád, že nemusí běhat schody

Motor má před sebou ještě šest zápasů. Ve hře je tedy 18 bodů. I když matematika ještě nějakou šanci Jihočechům na postup dává, tak nejspíš se budou muset s extraligovým snem rozloučit.

„Do každého zápasu ale budeme nastupovat stejně jako do jakéhokoliv jiného v celé sezoně. Tedy s tím, že chceme vyhrát,“ zdůrazňuje 40letý českobudějovický útočník Jiří Šimánek. „Pořád je lepší, že ještě v dubnu hrajeme zápasy a chceme je vyhrávat, než abychom tu běhali po schodech v prázdné hale,“ pousmál se jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

Šimánek se po několikaměsíčním léčení vrátil do hry v prolínací části. Má za sebou tři zápasy. První barážové duely sledoval jen z tribuny.

„Sráží nás produktivita,“ neskrývá Šimánek. „Také nás nedrží přesilové hry. A pak samozřejmě ty kvalitní týmy naše chyby trestají více než třeba celky v první lize. Myslím si, že se snažíme být aktivní. Týmy proti nám jsou zkušenější, hrají hokej jinak. Jakmile mají šanci, tak dají gól, ale nám se tohle bohužel nedaří,“ doplňuje forvard, který v základní části první ligy uhrál dvacet kanadských bodů za jedenáct gólů a devět nahrávek.

„Možná bychom potřebovali první tříbodovou výhru. Byla by to taková odměna za naši práci, kterou do toho v baráži dáváme. Ale nálada v kabině je pořád stejná. Ani se během sezony moc neměnila, ať se vyhrávalo, nebo přišla krize. My makáme dál i proto, aby večer po zápase přišla právě ta odměna a my si mohli společně v kabině zařvat,“ přidává hokejista.

V polovině baráže vedou Pardubice s patnácti body, prohrály jen jeden zápas. Druhé Kladno má za lídrem tříbodové manko. Třetí Chomutov se sedmi body ztrácí na druhou postupovou příčku pět bodů. „Pro týmy z první ligy možná byla příjemnější baráž, kterou hrál dřív nejhorší extraligový celek proti nejlepšímu z první ligy stylem play off. Jde o úplně jiný hokej. Možná systém, kterým se bude hrát za rok, bude asi lepší než ten současný,“ zamýšlí se Jiří Šimánek.

Nejen on, ale i fanoušci či trenéři si před začátkem prolínací části nepředstavovali, že Motor uhraje tak málo bodů. „Vypadá to, že baráž je už téměř rozhodnutá, ale na druhou stranu je před námi ještě celá půlka,“ upozorňuje.

„Každý z náš čekal víc bodů, ale zase na druhou stranu ještě jsme na ledě a hrajeme dobré zápasy. Na všem si musíte umět najít něco pozitivního,“ říká Šimánek.

V pátek nastoupí České Budějovice od 18 hodin v Pardubicích a v neděli Motor v Budvar aréně hostí Piráty z Chomutova. Začíná se v 17 hodin. Poté čeká na Motor dvojzápas s Kladnem.