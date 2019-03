Vondrka varuje: Zlín má urputné mužstvo plné rychlých a šikovných hráčů

„Mají urputné mužstvo, spoustu rychlých a šikovných hráčů,“ varuje útočník Michal Vondrka. „Také nedostávají moc gólů, očekávám souboj obran a velmi vyrovnané zápasy. Budou rozhodovat detaily,“ tuší boleslavský kapitán.

Ze čtyř letošních vzájemných zápasů ovládli Středočeši až ten poslední, před osmi dny doma vydřeli vítězství 3:1. Na tenhle výkon se budou snažit navázat, naopak předchozí porážky 3:5, 2:3 a 1:4 by měly zůstat zapomenuty.

„Víme, že Zlín hrál na konci základní části skvěle a měl výbornou formu, z posledních deseti zápasů osm vyhrál. Byli jsme rádi, že jsme předchozí vzájemný duel zvládli, definitivně nás posunul do předkola play off, což je pro nás důležité,“ řekl mladoboleslavský kouč Miloslav Hořava.

Zlín je tradičním extraligovým klubem. Hodně sází na vlastní odchovance, v brance spoléhá na Libora Kašíka, který se v průběhu sezony do mateřského klubu vrátil a brzy se dostal do skvělé fazony.

Krošelj, nebo Růžička?

Právě výkony gólmanů bývají ve vyřazovacích bojích klíčové.

Boleslav možná i proto tají, koho z vyrovnaného dua brankářů pošle do klece. Slovinec Gašper Krošelj i Jan Růžička se prezentují kvalitními výkony.

Boleslav vs. Zlín Mladá Boleslav – Zlín 19.00 PO Mladá Boleslav – Zlín 19.00 ÚT Zlín – Mladá Boleslav 17.00 ČT Zlín – Mladá Boleslav 17.00 PÁ Mladá Boleslav – Zlín NE První a případný čtvrtý zápas série vysílá přímým přenosem O2 TV Sport, druhý a třetí ČT Sport. Začátek případného pátého utkání zatím nebyl stanoven. Vstupenky se dají koupit přes klubový web či na terminálech Sazky. Po domácích zápasech bude posílena autobusová doprava od zimního stadionu.

„Jsme rádi, že máme takto příjemné starosti. Oba chytají výborně, a ať do branky nastoupí kterýkoliv z nich, tak víme, že nás podrží,“ neodtajnil volbu boleslavský asistent Pavel Patera.

Zajímavostí je, že Boleslav v posledních letech pravidelně lovila ve Zlíně jeho největší hvězdy. V současném kádru spoléhá i na obránce Oldricha Kotvana a útočníka Davida Šťastného, které právě od Beranů přivedla.

„Boleslav bych tipoval výše než do předkola. Je to velmi nepříjemný tým s výbornou první lajnou. My už se nemáme na co šetřit a doufám, že postoupíme,“ řekl zlínský útočník Pavel Kubiš.

Jasno o tom bude nejpozději v neděli.