Vondrka přinesl mečbol. Nabádám v kabině kluky k absolutní pokoře

Ve čtvrtek se hrál třetí duel dosud vyrovnaného předkola se Zlínem a kapitán byl zpět.

Výsledek?

Vondrka pomohl Mladé Boleslavi jedním gólem a jednou asistencí k těsnému vítězství 2:1, stejným poměrem vedou Středočeši také celou sérii.

Pokud dnes zlomí Zlín na jeho ledě znovu, postoupí do extraligového čtvrtfinále. „Postoupit chceme. Ať už to zvládneme tady, nebo potom doma,“ podotkl dobře naložený Michal Vondrka, když dorazil v černé paruce před televizní kamery. „Sázka,“ vysvětlil.

Můžete popsat, jaké konkrétní potíže vás nepustily do prvních dvou zápasů série?

Přepadla mě nějaká viróza, nedalo se s tím hrát. Ve středu už jsem ale trénoval a jsem rád, že jsem se rychle vrátil zpátky.

Rychle a také úspěšně. Dnes jste figuroval u obou mladoboleslavských gólů.

Při tom prvním jsem dostal přihrávku do rychlosti, nabruslil jsem do pásma a už jsem se chystal vystřelit. Nakonec jsem to ještě potáhl za bránu a přihrál Skaldovi (Skalickému). Klépa (Klepiš) to pak krásně uklidil do prázdné.

Kombinace vaší řadě jako obvykle vycházely. Nemrzela vás obrovská šance, při níž vás vychytal gólman Kašík?

Tak to mě mrzelo hodně. Měl jsem udělat kličku, jenže puk mi sjel z čepele. Hledal jsem ještě Klépu, ale místo toho se kotouč jen šoural mezi brankářovy betony. Kdyby se mi podařilo přihrát, tak by to třeba gólově vyšlo.

Nevyšlo jednou, vyšlo podruhé. Vaše trefa byla nakonec vítězná.

Jeden z našich obránců vyrazil dopředu, tak jsem se držel zpátky, abych ho jistil. Už jsem chtěl opustit útočné pásmo a najednou mi přijel puk na modrou. Klépa skvěle clonil brankáři a mně se podařilo trefit přesně k tyči.

Teď máte postupový mečbol. Dorazíte sérii už při dalším souboji ve Zlíně?

Chceme tu sérii vyhrát a dostat se dál, to je jasné. Ať už to bude tady ve Zlíně, nebo potom při případném pátém utkání doma. Dnešní vítězství je pro sebevědomí hodně důležité, ale nabádám v kabině kluky k absolutní pokoře. Zápasy jsou naprosto vyrovnané, hraje se typické play off.