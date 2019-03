Hokejisté Boleslavi získali jistotu, že si zahrají v play off

Nejlepších šest týmů má jistotu čtvrtfinále, sedmý až desátý celek si o zbývající dvě vstupenky zabojují v předkole play off.

„Jsme strašně rádi, že se nám podařilo vyhrát a do té desítky jsme se dostali, což je pro nás strašně důležité,“ vyjádřil potěšení boleslavský kouč Miloslav Hořava. „Jenom jedna věc je pro mě na tom taková zarážející. Že jsme nebyli schopní takové nasazení a výkon předvést i minulý zápas v Olomouci, kde jsme hráli opravdu špatně,“ dodal trenér.

Včerejší duel se Zlínem měl velký náboj. Boleslav měla hned trojitou motivaci. Poprvé v sezoně moravského soupeře porazit, zajistit si alespoň předkolo play off a přiblížit se k výhodě, že vyřazovací boje zahájí doma. Všechno se povedlo. „Měli jsme stejně bodů jako Zlín, takže to byl férový souboj, kdo s koho. Tak je to správné, to mám rád,“ pochvaloval si boleslavský kapitán Michal Vondrka.

Tomu v první formaci chyběl stabilní parťák Jakub Klepiš, ale výkon tím nebyl nijak poznamenán. Velmi úspěšně totiž zaskočil Tomáš Knotek, autor vítězného gólu.

S Vondrkou to v utkání oba měli v kanadském bodování 1+1.

Jejich trefy popsal jako klíčové okamžiky i zlínský kouč Robert Svoboda. „Za stavu 1:0 pro domácí jsme měli brejk, Kulda nedal a hned z toho se trefil Knotek na 2:0. Pak se nám podařilo snížit. A vstup do třetí třetiny, kdy to Vondrka utrhl na 3:1, byl rozhodující,“ myslel si Svoboda. „Náš mančaft se snažil a měl víru, ale sil už je méně. Zápasů je moc a potýkáme se stejně jako všechny týmy s faktem, že hráčů není tolik. Taháme to na jedny a ty samé.“

Do konce základní části extraligy chybějí ještě dvě kola, Boleslav jede do Hradce Králové a hostí Třinec. Ještě má teoretickou naději na šesté místo, musela by ale přeskočit Vítkovice i Olomouc. „Hrajeme až do konce,“ nabádá Michal Vondrka.