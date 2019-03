Předkolo: Spartě to na Vítkovice nejde, Zlín je v roli mírného outsidera

Vítkovice - Sparta

Vítkovice byly před sezonou považované za černého koně extraligy, takže je sedmé místo po základní části tak trochu zklamáním. Přesto jsou v sérii se Spartou favoritem. I kvůli tomu, že mají výhodu domácího prostředí. „Tam se nám daří mnohem víc než venku,“ říká lídr týmu Rostislav Olesz.

Vítkovice - Sparta Sledujte od 17.00 online.

Pro Ostravany navíc hovoří i dlouhodobě výrazně lepší bilance vzájemných utkání. Sparta u nich neuspěla od roku 2016 ani jednou! „Tohle nemůže mít nikdo z nás v hlavách. Vůbec. Začíná se od nuly. Už jen proto, že se Sparta lepší. Příchodem veterána Hlinky se jí zvedla morálka a šla nahoru v přesilovkách,“ říká kouč Jakub Petr.

Ten se bude hodně opírat o produktivní dvojici Roman, Tybor. A v brance především na krále gólmanských statistik Patrika Bartošáka.

I Sparta má v bráně oporu, Matěj Machovský předvádí stabilní výkony. Pražané však celkově prožili hodně rozporuplnou sezonu a zůstali daleko za očekáváním. Všichni jsou teď zvědaví, jestli dokážou ve vyřazovací části přepnout. Paradoxně by jim mohlo vyhovovat, že nezačínají doma, kde patřili k nejhorším v extralize.

„Když budeme předvádět výkony jako v posledním kole proti Liberci, tak máme šanci. Samozřejmě si uvědomujeme, že Vítkovice jsou těžký soupeř, který nás třikrát v sezoně porazil. Je to kompaktní tým s výborným brankářem,“ myslí si Hlinka.

Jeho parťák Machovský dodává: „My hrajeme play off vlastně od ledna, protože jsme honili postup do desítky. Bude to nesmírně těžké, Vítkovice hrajou defenzivní hokej, Bartošák neskutečně chytá. Musíme se odrazit od toho vítězství nad Libercem.“

Mladá Boleslav - Zlín

Ve vyrovnané sérii je mírným favoritem Mladá Boleslav, která předváděla v základní části přece jen o něco lepší výkony a dlouho živila naděje i na přímý postup do čtvrtfinále. Tým se může opřít především o silnou útočnou dvojku Michal Vondrka, Jakub Klepiš. Ten říká: „Chceme sérii ukončit v co nejkratší době.“



Dá se říct, že Boleslav se zlepšuje konzistentně pod vedením trenérského tria Hořava, Rulík, Patera. To může strašit snad jen špatná vzájemná bilance se Zlínem, který v této sezoně vyhrál tři ze čtyř utkání.

Mladá Boleslav - Zlín Sledujte od 19.00 online.

„Víme o tom, ale naposledy jsme ho porazili, tak doufám, že jsme to zlomili. Soupeř je výborně fyzicky připravený, je to znát hlavně v osobních soubojích. Má výborné přesilovky, takže musíme být disciplinovaní,“ říká Patera.

Zlín je za postup do předkola rád, před sezonou byl považovaný za outsidera, takže konečným devátým místem po základní části překvapil. Mužstvo se opírá především o výkony brankáře Kašíka, jenž se vrátil po nepovedeném angažmá v Kometě.

„Libor nás výrazně drží. Málokdy pustil víc než dva góly, strhává ostatní,“ říká zlínský kouč Robert Svoboda, jenž sází především na kolektivní výkon. „Těší nás, že jsme po odchodu řady klíčových hráčů zbourali prognózy expertů, a rozhodně jsme neřekli poslední slovo,“ slibuje.

Stejně odhodlaný je i útočník Pavel Kubiš, jenž říká: „Boleslav je nepříjemný tým s výbornou první lajnou, mají tam Klepiše nebo Vondrku. Ale teď už si nemůžeme vybírat. Vítkovice i Mladou Boleslav bych tipoval jinam než do předkola.“