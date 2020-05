S Vítkovicemi trénuje už i Krenželok. A přijde obránce Polák?

Na první sraz dorazila většina hráčů, tým však v rámci vládních nařízení bude pokračovat v přípravě ve skupinách. Někteří hráči jako Zbyněk Irgl nebo Slovák Peter Šišovský navíc budou trénovat podle individuálních plánů.

„V dnešní době to už není žádný problém. Všichni hráči jsou profesionálové a hrají o své živobytí, takže já s tím problém nemám. Zvlášť tak, jak ty hráče znám, včetně Zbyňka Irgla,“ řekl trenér Mojmír Trličík novinářům po úvodním tréninku.

Vítkovický tým se přes několik změn v posledních dnech stále tvoří. V zákulisí se stále přetřásá možnost návratu zkušeného beka Romana Poláka ze zámoří.

„Já bych ho samozřejmě do týmu bral, stejně tak si ale dokážu představit, že i řada jiných klubů by jej ráda přivítala ve svém týmu. My jsme s Romanem měli schůzku, takže v kontaktu jsme, ale bylo to takové přátelské posezení, ne konkretizace okamžité spolupráce,“ podotkl Trličík.