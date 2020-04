Klesla už ve Vítkovicích trénovat nebude, ze Sparty se vrací Stránský

Otec extraligových hokejistů Šimona a Matěje Stránských naposledy trénoval juniorku Sparty a byl šéftrenérem její akademie. Předtím mimo jiné pracoval i jako asistent trenéra v extraligovém Litvínově.

Stránský ve vítkovickém trojlístku nahradí Rostislava Kleslu, který na vlastní žádost po sezoně u áčka skončil.

„Já osobně jsem si přál mít k ruce dalšího zkušeného a kvalitního kolegu, a když se naskytla možnost, že by jím mohl být Darek Stránský, okamžitě jsme se spojili a začali pracovat na jeho návratu. Známe se řadu let, je to vítkovičák, má své kvality, trénoval jak mládež, tak muže v různých úrovních a jeho přítomnost u A-mužstva bude dalším obohacením,“ řekl Trličík pro klubový web.

Stránský a Trličík spolu trénovali už před lety u mládeže. „S Mojmírem jsem už měl možnost před lety spolupracovat a bylo to pro mě obohacující a inspirující. Láďa Svozil, toho si pamatuju ještě jako hráče a je pro mě velkou osobností s bohatými zkušenostmi,“ prohlásil Stránský.