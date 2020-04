Bukarts končí ve Vítkovicích, jeho další angažmá bylo neuskutečnitelné

Ve Vítkovicích končí i obránci Martin Bodák, Blaž Gregorc, David Kvasnička, Mislav Rosandič a útočníci Miroslav Indrák a Frenks Razgals.

„U každého zmíněného hráče jsme zvážili všechny varianty a dali si je dohromady i s ohledem na herní styl, kterým se chceme v příští sezoně prezentovat, na skladbu kádru a také na finanční možnosti. Přestože se s těmito hráči loučíme, tak jim patří poděkování za odvedené služby a přání úspěchů do budoucna,“ řekl hlavní trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

Bukarts přišel do Vítkovic ze Sparty před touto sezonou. V dresu třináctého celku ročníku si připsal v 47 zápasech 42 bodů za 16 branek a 26 asistencí. V české extralize má účastník sedmi mistrovství světa na kontě za Zlín, Třinec, Spartu a Vítkovice 252 utkání a 196 bodů za 86 gólů a 110 asistencí.

Pokračovat nebude Bukarts ani v dresu Sparty. „S Robertsem Bukartsem jsme podepsali ukončení smlouvy, takže už není naším hráčem,“ prohlásil sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Jedenadvacetiletý Slovák Bodák zamířil do Ostravy z Kootenay z juniorské WHL a ročník dohrával v prvoligovém Přerově. O devět let starší Slovinec Gregorc přestoupil do Vítkovic v listopadu 2018 ze Sparty. Jedenadvacetiletý Kvasnička přišel před sezonou z Plzně, odkud Vítkovice získaly na začátku ledna na hostování i o tři roky staršího Indráka.

Pětadvacetiletý Slovák Rosandič hostoval od druhé poloviny ledna z Hradce Králové. O dva roky mladšího Lotyše Razgalse si ostravský klub vyhlédl loni v polovině listopadu v Dinamu Riga v KHL.