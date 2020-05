Vítkovický kádr je takřka hotový. Co Polák? Zájemců bude víc, ví kouč

Bez kapitána z minulé sezony Jana Výtiska, zato s novými zkušenými oporami Zbyňkem Irglem a Lukášem Krenželokem, obměněným kádrem, realizačním týmem i vedením vstoupil klub Vítkovice Ridera do přípravy na novou sezonu.

Klub šéfa Aleše Pavlíka má totiž co napravovat - v minulé sezoně se do poslední chvíle obával sestupu, tým udržel extraligovou příslušnost v samotném finiši základní části. Na vzestupu se má podílet nově jmenovaný sportovní manažer Roman Šimíček, jemuž bude pomáhat s klubovou agendou Patrik Rimmel, extraligový tým povede s Mojmírem Trličíkem a Ladislavem Svozilem nově Darek Stránský.

Ve všech případech jde o návraty bývalých vítkovických hráčů či trenérů. „Doma je doma, to platí v životě i v práci. Já jsem to ve Vítkovicích vždy považoval za svůj domov. Takže se moc těším a zároveň to vyhlížím i s velkým očekáváním posunu, co se týče výkonnosti klubu a týmu,“ řekl o svém návratu do Ostravy Darek Stránský.

Klubové vedení se spolu s trenéry rozhodlo pro výraznou obměnu kádru. Nejvýraznější ztrátou je odchod nejproduktivnějšího útočníka minulé sezony Robertse Bukartse, fanoušky překvapil i odchod kapitána Jana Výtiska. Naopak se do mateřského klubu vracejí zkušení útočníci Zbyněk Krenželok a Zbyněk Irgl.

Změny v sestavě HC Vítkovice Ridera Přišli

Zbyněk Irgl (útočník, Olomouc)



Lukáš Krenželok (útočník, Liberec)



Patrik Koch (obránce, Košice)



Jakub Kubeš (obránce, Přerov)



Josef Mikyska (útočník, Trenčín) Odešli

Jan Výtisk (obránce, ukončení smlouvy)



Roberts Bukarts (útočník, konec hostování. Odchod do Čerepovce - KHL)

Martin Bodák (obránce, ukončení smlouvy)



Blaž Gregorc (obránce, konec smlouvy)



David Kvasnička (obránce, ukončení smlouvy)



Mislav Rosandič (obránce, konec hostování)

Miroslav Indrák (útočník, konec hostování - nově České Budějovice)



Frenks Razgals (útočník, konec smlouvy)



Šimon Stránský (útočník, vypršení smlouvy na hostování v Kometě Brno) Patrik Zdráhal (útočník, z hostování v Plzni odchod do Litvínova)



Tomáš Guman (útočník, Kladno)



Erik Němec (útočník)



Daniel Krenželok (obránce)

„V této chvíli máme, co se týče kádru, vlastně splněno. Další jednání jsou už jen otázkou. Pokud narážíme třeba na Romana Poláka, toho bychom rádi přivítali, ale samozřejmě v tomto nejsme sami,“ zmínil hlavní vítkovický trenér Mojmír Trličík obránce s dlouholetými zkušenostmi z NHL.

Přípravu na nový ročník extraligy začal vítkovický tým minulý týden v pondělí, tehdy ještě v menších skupinkách kvůli vládním nařízením týkajícím se dodržování hygienických podmínek během přípravy profesionálních sportovců. Tento týden už tým trénuje společně - v úterý absolvoval tréninkovou jednotku v power centru, ve středu si hráči zkoušejí novou výstroj i výzbroj.

V plánu přípravy byl i kondiční výstup na Lysou horu. „Ten měl být už minulý týden, ale kvůli špatnému počasí jsme jej odložili. Nechtěli jsme to moc riskovat, protože jde o zdraví hráčů, což obzvláště v této době příliš v sázku dávat nechceme. Proto jsme přistoupili k záložní variantě, tedy tréninku opět v posilovně, dynamickému kruhovému programu,“ podotkl klubový kondiční trenér Igor Horyl.

„Držíme se plánu, který jsme měli už po konci minulé sezony,“ konstatoval Trličík, který prozatím jako jedinou komplikaci vidí absenci soustředění. „To je jediné, co nám narušilo plán. S ohledem na momentální situaci nemáme na programu soustředění. Ale i to se může velice rychle realizovat. Záleží na situaci.