Zlomený prst připraví vítkovického Bukartse o olympijský Peking

Zranění utrpěl v předposlední minutě třetí třetiny zápasu s Kladnem, které Vítkovice porazily 2:1 v prodloužení. „Roberts dostal v závěru zápasu sekyru do ruky. Lékaři zjistili, že má komplikovanou zlomeninu prstu. To znamená, že nebude moci reprezentovat Lotyšsko na olympiádě a čeká jej dlouhá rekonvalescence. Původní odhady počítají s tím, že minimálně do konce základní části nebude moci hrát,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček na klubovém webu.

Bukarts měl být jedním ze tří zástupců české nejvyšší soutěže v lotyšském výběru. Po jeho zranění zůstali v mužstvu litvínovský obránce Uvis Janis Balinskis a plzeňský útočník Martinš Dzierkals.

Jedenatřicetiletý Bukarts, který v minulosti nastupoval také za Zlín, Třinec a Spartu, je momentálně nejproduktivnějším hráčem Vítkovic. Ve 32 extraligových zápasech nasbíral osm gólů a 18 asistencí. Na olympiádě si mohl zahrát poprvé.

Lotyši vstoupí do turnaje ve čtvrtek 10. února duelem proti Švédsku, o den později je ve skupině C čeká Finsko a v neděli 13. února Slovensko.