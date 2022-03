Kuriózní gól vzal třineckému brankáři Kacetlovi druhou čtvrtfinálovou nulu

Šest gólů padlo v úvodních dvou čtvrtfinálových zápasech extraligy mezi hokejisty Třince a Vítkovic. Z toho dva do prázdné branky. V sobotu takto Oceláři pečetili výhru 3:0, když Vítkovičtí hráli bez brankáře. A v neděli střílel do odkryté branky vítkovický Robert Flick poté, co se puk letící po mantinelu odrazil od plexiskla nečekaně do pole.