Vítkovický gólman Stezka: S Třincem se dá hrát, doma můžeme dvakrát uspět

„Chytá skvěle celou sezonu, což ukazuje i teď v play off. Je to pokorný, pracovitý kluk. Přeju mu, ať mu to jde, ale v sérii s námi by mohl trošku polevit,“ usmál se třinecký útočník Vladimír Svačina. „Musíme mu to znepříjemnit a před brankou se rvát.“

Ostatně Třinečtí druhé čtvrtfinále vyhráli 2:1, když oba góly dali z předbrankového prostoru.

Proč?

„Teď bych nechtěl rozebírat, v čem byla chyba,“ komentoval góly Aleš Stezka. „Prostě se tak stalo. Je to škoda, protože předbrankový prostor trénujeme často a nyní to rozhodlo. Podíváme se na video a budeme se snažit poučit z chyb.“

Vy jste musel být neustále ve střehu. Je těžké udržet koncentraci po celý zápas?

Bez ohledu na stav, jestli to je dva nula, nebo nula nula, musí být člověk soustředěný po celých šedesát minut. Samozřejmě jsem doufal a věřil, že se první gól podaří dát nám, ale bohužel.

Třinecký Andrej Nestrašil vám ho stejně jako v sobotu dal v přesilovce.

A tentokrát sedm vteřin před koncem druhé třetiny... Ale nezabalili jsme to. Řekli jsme si, že šance pořád je, hráli jsme dobrý hokej. Třinec je velmi kvalitní soupeř, ale jak je vidět, dá se s ním hrát. Teď vyhráli dvakrát tady, takže i my můžeme doma dvakrát uspět.

V obou utkáních padlo málo gólů. Pracují obrany perfektně?

To není jen o obráncích, ale o celém kolektivu, i o útočnících. Kluci blokují řadu střel, což je zásluha všech. Zároveň mi pomáhají odklízet vyražené puky nebo ty, co jsou před bránou. Jsem na naše kluky hodně hrdý, protože co dokážeme po sérii s Olomoucí ze sebe vyždímat, je až neskutečné. Věřím, že to můžeme ještě urvat.

Jaké to vůbec je? Sotva jste vydřeli předkolo s Olomoucí, hned jste skočili do další série.

Každý je unavený, ale chtíč a vůle převládá. Na každém v šatně je vidět odhodlání, což člověka nabíjí do další práce a zápasů.

Je zásadní rozdíl mezi Olomoucí a Třincem?

Je to jiný hokej, samozřejmě. S tím jsme ale počítali. Je to hokejové, nahoru dolů, divákovi se to musí líbit.

Co druhý duel rozhodlo?

Přesilovka, protože herně to bylo dost vyrovnané. Play off rozhodují detaily. V sobotu to bylo těsné, teď o gól, jedna malá chyba a prohráli jsme. Rozhodně nevěšíme hlavy. Jedeme domů, dva dny si odpočineme a půjdeme vyhrát.

Ve druhém utkání jste hráli téměř dvě třetiny bez vyloučení. Pouštějí rozhodčí některé hraniční zákroky a nechávají hru plynout?

Hodnotit rozhodčí nechci, ale možná to je dobře. Přece jen play off je vyhrocené, tady jde o derby. Sudí si jsou toho vědomi a zvládli zápas výborně. K play off patří hra na hraně po celých šedesát minut.

Co jste říkal na gól, který dostal Ondřej Kacetl, když vyjel pro puk k zadnímu mantinelu, ale ten se odrazil před prázdnou branku k Robertu Flickovi?

Stane se. My jsme za ten gól rádi, ale k hokeji určité věci patří, stávají se a tohle je jedna z nich. Jsou i taková plexi, od kterých se to může odrazit všelijak. Je třeba si na to dávat pozor.

Dá se něco takového předvídat?

Těžko říct. Gólman chce zastavit puk, udělat pro beky něco navíc. Pravda však je, že i v šatně si říkáme, že když jde puk nahoru po plexi, která nejsou rovná, je lepší ho nechat. Je to ale věc týmu, domluvy.

Souhlasíte, že jste měli v závěru blízko k vyrovnání?

Kluci to tam sehráli parádně, šli do toho po hlavě, chybělo štěstíčko. Klukům není co vyčíst. Nechali tam vše. Výhru bychom si zasloužili.

K tomu ale musíte proměňovat šance, jichž jste měli dost...

Samozřejmě. Za dva zápasy jsme dali jeden gól. Na výhru jich musí být více. Teď se na to zaměříme. Dva dny jsou dost času a povede se nám to.