Třinecký Svačina: S Vítkovicemi to je čtvrtfinále, jak má být!

„Není kus ledu, kde by bylo trošku volno,“ komentoval Svačina dosavadní dva duely, které Třinečtí ve své hale zvládli 3:0 a 2:1. „Naši soupeři k nám okamžitě přistupují. Jak se snažíme být všude nakrátko, tak stejně hrají i oni. Bojuje se o každý metr a rozhoduje jeden dva góly. Zatím nám to tam nepadá, ale zaplaťpánbůh, že vedeme dva nula.“

Jaké to je hrát tak vypjaté zápasy proti týmu, v němž jste začínal a za který jste nastupoval i během této sezony?

Klukům jsem v předkole proti Olomouci přál, ať postoupí. A že teď proti nim stojíme my, na to jsme si doma s ženou plácli. Je to super pro kraj, pro lidi. V Třinci bylo plno a určitě hodně diváků bude i v Ostravě. Je to lepší, než cestovat někam do Čech. Ušetříme i spoustu času, mnohem lépe zregenerujeme, než abychom trávili hodiny v autobuse.

Proti Vítkovicím jste hrál s Třincem čtvrtfinále i v roce 2019 a vyhráli jste 3:2, 3:0, 2:1 a 5:2. Je to nyní v něčem jiné?

Jsou tam jiní trenéři, jiní hráči. Za mě je to daleko urputnější. A vůbec bych neřekl, že Vítky mají za sebou předkolo. Zatím je to opravdu boj a nevěřím, že to v Ostravě bude jiné. Lidé se mají na co těšit. Nic si nedarujeme. Je to čtvrtfinále, jak má být!

Záleží úspěch v této sérii i na vaší trpělivost, že si počkáte na šanci, na přesilovku?

Je to tak. Rozhodčí to pouštějí, nechávají hrát. Je to i o trpělivost, ta je hodně důležitá. Do brány jsme se tlačili hodně. Ale nesmíme bláznit, musíme mít třetího nahoře, ať nás pak nemrzí, že bezhlavě útočíme. Vítky by mohly ujet a dát góla. Poté by to vzadu zavřely ještě více. Určitě je trpělivost hodně důležitá.

Ve druhém utkání vám v přesilovce vyšla parádní kombinace, kdy Andrej Nestrašil po vaší přihrávce zasunoval puk k pravé tyči. Vyplynulo to ze hry, nebo šlo o nacvičenou akci?

Nemůžu odkrývat karty, co je a není signál. Sešlo se hodně věcí. Miloš Roman vyhrál buly přímo na hokejku Kundrce (Tomáše Kundrátka). On to z jedničky posouval na mě, já hned na Nestyho a brankáři to pod betonem nějak prošlo. Ale celá akce mohla skončit hned na Kalouskovi (Marku Kalusovi), kterému puk prošel těsně pod nohou. O tom je hokej, musíte věřit, že nahrávka projde.

Co říkáte výkonům vítkovického brankáře Aleše Stezky, který toho stejně jako váš Ondřej Kacetl hodně pochytal?

To ano. Skvěle chytá celou sezonu a ukazuje to i teď v play off. Je to pokorný, pracovitý kluk. Přeju mu, ať mu to jde, ale s námi by teď mohl trošku polevit (usmívá se). Zatím chytá parádně. O to víc mu to musíme znepříjemnit a rvát se tam.

Z Vítkovic ho znáte. Nevypozoroval jste nějakou jeho slabinu?

Tak... Znám ho dost, z tréninků, ze zápasů. Ale stejně zná on mě. Nevím, zda je to spíš výhoda, nebo nevýhoda. To jsou malé věci. Není to mezi mnou a Alešem, ale mezi Vítkovicemi a Třincem. Hlavně je jedno, kdo góly dá. Je to o jednom dvou gólech, je to boj.

Bude třetí utkání rozhodující?

Za mě je rozhodující každý zápas. Kdyby to bylo 1:1, tak série vypadá zase úplně jinak. My se díváme na jeden konkrétní zápas, který můžeme v dané chvíli ovlivnit. Jdeme třetinu od třetiny a máme za cíl každou z nich vyhrát. To je v dané chvíli jediné, co nás zajímá.