Nevěšíme hlavy, varují hokejisté Vítkovic. Udržet nervy, plánují v Třinci

„Rozhodně nevěšíme hlavy. Dva dny jsme si odpočinuli a hrajeme doma. Půjdeme vyhrát,“ prohlásil vítkovický brankář Aleš Stezka.

Vítkovice vs. Třinec Online reportáž ve středu od 19 hodin

Do čtvrtfinále šly Vítkovice po jednodenní pauze po náročné předkolové bitvě s Olomoucí.

„Každý je unavený, ale chtíč a vůle převládá. Na každém v šatně je vidět odhodlání a to člověka nabíjí do další práce a zápasů,“ uvedl Stezka.

„Musím hráče pochválit, kolik v sobě mají sil po tak těžké sérii, co jsme odehráli v předkole. Teď na to zapomeneme. Konečně jsme si dva dny oddechli a připravíme se na domácí zápasy,“ řekl Miloš Holaň, trenér Vítkovic.

Třinecký kapitán Petr Vrána v předešlých duelech na protihráčích žádnou velkou únavu neviděl. „Měli za sebou pět těžkých zápasů, ale celá základní část sezony jich má padesát šest,“ upozornil. „Je to play off, tam se každý vyhecuje, každý do něj dá poslední kousek energie. Ani ve Vítkovicích to nebude nic jednoduchého.“

A Oceláři se opět budou muset vyrovnávat s úpornou vítkovickou obranou. „To je součást play off,“ řekl Vrána. „Loni to bylo s Mladou Boleslaví totéž. Je to jen o nás - udržet nervy a prosadit se. Dřít a snažit se ty souboje uhrát.“